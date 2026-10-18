Sản phẩm Việt 'hút khách' tại hội chợ thực phẩm Paris 2026

Gian hàng Việt Nam tại hội chợ. Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại

Theo Cục Xúc tiến thương mại, từ ngày 17 - 21/10/2026, Hội chợ Quốc tế công nghiệp thực phẩm Sial Paris 2026 (Hội chợ Sial Paris 2026) đã diễn ra tại Thủ đô Paris, Pháp. Sự kiện này tổ chức 2 năm một lần, thu hút nhiều đối tác trên thế giới đến tìm kiếm cơ hội giao thương, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật xu hướng tiêu dùng quốc tế.

Năm nay, Khu gian hàng Việt Nam có tổng diện tích trưng bày 354 m² với 38 doanh nghiệp tham gia, đạt quy mô lớn nhất từ trước tới nay cả về diện tích và số lượng doanh nghiệp. Ngay trong ngày đầu tiên, các gian hàng của doanh nghiệp Việt đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và giao dịch.

Theo Cục Xúc tiến thương mại, đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến các nhóm sản phẩm thế mạnh như nông sản chất lượng cao (gạo đặc sản, các sản phẩm chế biến từ gạo, các loại gạo không vo); hạt điều, rau củ quả tươi và đóng hộp; hương vị và gia vị tự nhiên (tiêu, quế, hồi); các sản phẩm chế biến (nước ép trái cây, trái cây cô đặc, snack).

Doanh nghiệp Việt trao đổi với đối tác tại hội chợ. Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại

Nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như Tiến Thịnh Group với sản phẩm nước ép trái cây và trái cây sấy dẻo, đạt các chứng nhận như BRC Food, HACCP, KOSHER, HALAL…; hay các sản phẩm chế biến theo quy trình tự nhiên như syrup gừng và quế của DACE Co., Ltd...

Cục Xúc tiến thương mại đánh giá, sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt với thế mạnh từ chất lượng đến năng lực cung ứng và kinh nghiệm xuất khẩu đã góp phần khẳng định Việt Nam là nguồn cung thực phẩm đáng tin cậy, có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường toàn cầu.

Hơn 3.000 lượt khách ghé gian hàng Việt tại hội chợ năm 2024

Tại Hội chợ Sial Paris 2024, hơn 3.000 lượt khách đã tham quan và giao dịch tại Khu gian hàng Việt Nam, chủ yếu là các doanh nghiệp, đại lý phân phối quốc tế đến từ châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Á. Khoảng 300 giao dịch có khả năng đi đến ký kết hợp đồng và khoảng 200 giao dịch được tiếp tục đàm phán sau hội chợ giữa doanh nghiệp Việt và đối tác.

Doanh nghiệp Việt trao đổi với đối tác tại hội chợ. Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại

Thông qua trao đổi với các đối tác, doanh nghiệp Việt đã kịp thời nắm bắt, cập nhật xu hướng tiêu dùng của các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Á… và một số thị trường ngách như Nam Mỹ, Trung Đông…

Ngay sau Hội chợ Sial Paris 2026, nhằm giới thiệu ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thị trường, từ ngày 11 - 14/11/2026, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tổ chức Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 - Vietnam Foodexpo 2026 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP HCM).

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế quan trọng có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy sản tại Việt Nam, do Bộ Công Thương chủ trì.