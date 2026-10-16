Sản phẩm từ phụ phẩm nông nghiệp giành quán quân Doanh nhân trẻ sáng tạo 2026

Chiều 16/10 tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Doanh nhân trẻ sáng tạo (Creative Young Entrepreneur - CYE) năm 2026, với sự tham gia của 5 doanh nghiệp gồm AirX Carbon, IBAS, Blue Ocean Community, Ngự Thuyền Heritage và Real Bean Coffee.

Các doanh nghiệp góp mặt tại vòng chung kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ vật liệu sinh học, công nghệ vi sinh, dịch vụ việc làm trực tuyến đến du lịch văn hóa và cà phê. Điểm chung của các mô hình là đã đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường, bước đầu có hoạt động thương mại và đang tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

Tại vòng chung kết, mỗi đội thi có 13 phút trình bày và bảo vệ dự án trước Hội đồng Giám khảo. Trong đó, 5 phút dành cho việc giới thiệu sản phẩm, mô hình kinh doanh, năng lực đội ngũ và định hướng phát triển; 8 phút còn lại để trả lời câu hỏi, làm rõ tính khả thi và tiềm năng của dự án.

Kết quả, AirX Carbon (TP HCM) giành ngôi quán quân với sản phẩm NetZero Pallet - dòng pallet (kệ kê hàng) sinh học được sản xuất từ phụ phẩm nông nghiệp, hướng tới giảm sử dụng gỗ và nhựa trong hoạt động logistics. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, sản phẩm hiện có mặt tại 6 thị trường gồm Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Mỹ.

AirX Carbon giành giải quán quân và Ngự Thuyền Hueritage đạt giải á quân Cuộc thi Doanh nhân trẻ sáng tạo 2026. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Giải á quân thuộc về Ngự Thuyền Heritage (Huế) với mô hình du lịch trải nghiệm trên sông Hương, kết hợp hoạt động du ngoạn, ẩm thực, biểu diễn Ca Huế và giới thiệu văn hóa địa phương. Mô hình bắt đầu hoạt động từ năm 2025. Theo thông tin từ Ngự Thuyền Heritage, sản phẩm đã ghi nhận 2,1 triệu lượt xem trên nền tảng Meta Business Suite, với doanh thu hằng năm đạt khoảng 5 - 10 tỷ đồng.

Blue Ocean Community (TP HCM) giành giải ba với mô hình xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ người Việt tiếp cận các cơ hội việc làm từ xa trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp kết hợp hoạt động cộng đồng học tập, cố vấn cá nhân (mentoring 1:1), luyện phỏng vấn, tối ưu hồ sơ ứng tuyển (CV) và nền tảng tuyển dụng ViecRemote.

Tính đến tháng 6/2026, cộng đồng có 2.222 thành viên trả phí với mức phí 8 USD/tháng và doanh thu định kỳ hằng tháng (MRR) đạt khoảng 11.507 USD. Trong đó, 27 thành viên đã được tuyển dụng qua các cơ hội làm việc độc quyền với mức lương tối thiểu 600 USD/tháng.

Ngoài 3 giải cao nhất, ban tổ chức còn trao 2 giải thưởng dành cho các doanh nghiệp có thế mạnh riêng về sản phẩm và đội ngũ. Real Bean Coffee (TP HCM) nhận giải Sản phẩm đột phá với mô hình phát triển cà phê Fine Robusta, kết nối từ vùng nguyên liệu đến thị trường tiêu thụ. Doanh nghiệp hiện liên kết trực tiếp với hơn 200 hộ nông dân trên khoảng 130 ha canh tác theo mô hình nông lâm kết hợp.

Đội IBAS và Real Bean Coffee được vinh danh tại Cuộc thi Doanh nhân trẻ sáng tạo 2026 ở hai hạng mục Đội ngũ tiềm năng và Sản phẩm đột phá. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

IBAS (TP HCM) nhận giải Đội ngũ tiềm năng. Thành lập năm 2022, doanh nghiệp tập trung phát triển và chuyển giao công nghệ vi sinh phục vụ nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Mô hình của IBAS cho phép các đối tác nhân sinh khối vi sinh trực tiếp tại vùng nuôi, thay vì phải vận chuyển thành phẩm từ cơ sở sản xuất.

Từ kết quả vòng chung kết, đại diện được lựa chọn tại CYE Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia CYE ASPAC 2027 tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ông Trần Anh Khôi, Trưởng ban tổ chức cuộc thi CYE 2026 chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Chia sẻ với Mekong ASEAN, ông Trần Anh Khôi, Trưởng ban tổ chức cuộc thi CYE 2026 đánh giá các dự án tham gia cuộc thi năm nay có sự tiến bộ so với những mùa giải trước, thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ, khai thác mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển các sản phẩm, dịch vụ đã được kiểm chứng trên thị trường. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng cho thấy định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế.

Cuộc thi Doanh nhân trẻ sáng tạo (Creative Young Entrepreneur - CYE) là chương trình quốc tế của Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân Trẻ Thế giới (JCI) của Mỹ, được tổ chức tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh bền vững và tạo cơ hội hội nhập quốc tế cho doanh nhân trẻ. Cuộc thi CYE được triển khai ở ba cấp độ: quốc gia, khu vực và quốc tế. Đại diện được lựa chọn từ vòng quốc gia có cơ hội tham gia CYE tại Hội nghị JCI châu Á - Thái Bình Dương (CYE ASPAC) và vòng thi quốc tế trong khuôn khổ Đại hội JCI Thế giới (CYE World). JCI được thành lập năm 1915 tại Mỹ, là tổ chức phi lợi nhuận và là đối tác chính thức của Liên Hợp Quốc trong việc thúc đẩy thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Tại Việt Nam, cuộc thi được JCI Vietnam tổ chức từ năm 2023. JCI Vietnam hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội Doanh nhân trẻ TP HCM.