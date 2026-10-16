Sản phẩm Sausando Slimming capsule bị yêu cầu gỡ kinh doanh trên sàn Shopee

Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, cơ quan này phát hiện sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule (400mg, hộp 10 viên) của Công ty TNHH Thương mại Junda, địa chỉ: 469 đường 51, tổ 12, khu phố 2, phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là: 469 đường 51, tổ 12, khu phố 2, phường Bình Dương, TP. HCM), đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Sản phẩm quảng cáo và bán trên sàn thương mại điện tử Shopee chưa được cấp phép

Sản phẩm Sausando Slimming capsule được quảng cáo trên shopee với nội dung: bổ sung năng lượng, đốt mỡ, định hình vóc dáng, phục hồi cơ bắp sau vận động; có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16.6.2023.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm xác định không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16.6.2023 cho sản phẩm nêu trên.

Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.