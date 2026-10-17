Sản phẩm SARO gây khó chịu đường thở: UBND xã Triệu Việt Vương đề nghị kiểm tra sản phẩm

Doanh nghiệp cung cấp hồ sơ Tẩy đa năng SARO sau khi báo chí đề nghị xác minh

Sau loạt bài phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống về việc sản phẩm Tẩy đa năng SARO gây bỏng da, khó chịu đường hô hấp, UBND xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã có động thái mới.

Cụ thể, ngày 15/10, UBND xã Triệu Việt Vương đã có Báo cáo số 396/BC-UBND về thông tin phản ánh liên quan đến sản phẩm Tẩy đa năng SARO do Công ty CP Công nghệ Xanh Baliogo sản xuất, kinh doanh, gửi đến Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên và Chi cục Quản lý thị trường. Tại báo cáo này, UBND xã Triệu Việt Vương kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra hồ sơ sản xuất, tiêu chuẩn công bố áp dụng, nhãn, truy xuất nguồn gốc, hoạt động phân phối và tình trạng thu hồi sản phẩm Tẩy đa năng SARO.

Sản phẩm Tẩy đa năng SARO. Ảnh: Quỳnh Mai.

Theo báo cáo, sau khi Báo Sức khỏe và Đời sống có Công văn số 400/SKĐS-TCHCTS đề nghị UBND xã Triệu Việt Vương phối hợp xác minh, cung cấp thông tin về hoạt động của doanh nghiệp; phân loại sản phẩm; thành phần, hồ sơ chất lượng và kiểm nghiệm; phiếu an toàn hóa chất; hướng dẫn, cảnh báo sử dụng; phản ánh của người tiêu dùng; việc kiểm tra và phối hợp giữa các cơ quan, ngày 14/10/2026, Công ty Cổ phần Công nghệ Xanh Baliogo mới cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm cho UBND xã.

Trên cơ sở tài liệu vừa tiếp nhận, xã đã tổng hợp thông tin để phản hồi Báo Sức khỏe và Đời sống. Các nội dung cần kiểm nghiệm, đánh giá kỹ thuật, phân loại nguy hiểm hóa chất hoặc kết luận về ảnh hưởng sức khỏe cần được cơ quan chuyên môn xem xét theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ đăng ký môi trường năm 2025 và tài liệu doanh nghiệp cung cấp, Công ty CP Công nghệ Xanh Baliogo thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Tính Thuy tại xã Tân Dân cũ (nay là xã Triệu Việt Vương) theo hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 10/12/2022 và ngày 2/5/2023. Mục tiêu hoạt động có sản xuất sản phẩm tẩy rửa dùng trong sinh hoạt, trong đó có nước tẩy xoong.

Nhiều nội dung cần xác minh

Theo UBND xã Triệu Việt Vương, doanh nghiệp có cung cấp tài liệu công bố/áp dụng tiêu chuẩn cơ sở TCCS 65:2025/BALIOGO; phiếu thông tin an toàn hóa chất (SDS) phiên bản 02 ngày 7/10/2026; phiếu đánh giá phân loại nguy hiểm hóa chất HS-02/SARO/2026; tài liệu dẫn chiếu kết quả pH 11,05; bản giải trình việc rà soát, cập nhật hồ sơ; cùng biên bản xử lý, biệt trữ và thu hồi sản phẩm do doanh nghiệp lập. Tuy nhiên, đây là tài liệu do doanh nghiệp lập hoặc cung cấp; xã chưa kiểm tra độc lập tính xác thực, tính đầy đủ và sự phù hợp giữa hồ sơ với sản phẩm đang lưu thông.

Theo SDS phiên bản 02 và phiếu HS-02 do doanh nghiệp cung cấp, công thức được kê khai gồm Sodium Hydroxide (NaOH) 11%, Sodium Carbonate 3% và nước 86%; tài liệu dẫn chiếu kết quả pH 11,05. Phiếu HS-02 tự ghi nhận các phân loại nguy hiểm gồm ăn mòn da cấp 1, tổn thương mắt nghiêm trọng cấp 1 và độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn cấp 1; đồng thời nêu chưa đủ dữ liệu để xác định phân nhóm ăn mòn da 1A/1B/1C và chưa kết luận một số nguy cơ khác. SDS có cảnh báo tránh hít bụi/khói/khí/sương/hơi/bụi phun, tránh tiếp xúc trực tiếp với da, mắt và sử dụng nơi thông thoáng.

Các nội dung này là thông tin trong hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, cần được cơ quan chuyên môn đối chiếu với công thức, nhãn, lô hàng thực tế và kết quả kiểm nghiệm; xã không coi đây là kết luận sản phẩm gây hại hoặc vi phạm.

Ngoài ra, UBND xã Triệu Việt Vương chưa nhận được hồ sơ y tế, mẫu sản phẩm được niêm phong, dữ liệu đo/kiểm nghiệm hoặc kết luận chuyên môn xác định quan hệ nhân quả. Cần kiểm tra mức độ đầy đủ, dễ hiểu và phù hợp của hướng dẫn sử dụng, cảnh báo trên nhãn và tài liệu bán hàng, đặc biệt đối với việc sử dụng trên bề mặt nóng và nguy cơ tiếp xúc với da, mắt, đường hô hấp.

Với biên bản ngày 18/8/2026 do doanh nghiệp lập ghi nhận việc biệt trữ một số sản phẩm, tem nhãn và triển khai thu hồi để rà soát chất lượng, UBND xã cho rằng, đây là biện pháp do doanh nghiệp báo cáo thực hiện; bản giải trình cũng nêu chứng từ liên quan đến hàng hóa thu hồi chưa đầy đủ và đang tiếp tục đối chiếu, bổ sung.

Nhiều khách hàng nhận xét sản phẩm Tẩy đa năng SARO mùi rất khó chịu và gây bỏng rát da. Ảnh chụp màn hình ngày 30/9.

Kiến nghị, đề xuất của UBND xã Triệu Việt Vương

Tại Báo cáo số 396/BC-UBND, UBND xã Triệu Việt Vương nêu rõ, theo quy định, việc kiểm nghiệm, đánh giá kỹ thuật, phân loại nguy hiểm hóa chất, xác định chất lượng và kết luận về tác động sức khỏe cần cơ quan, tổ chức có chuyên môn và thẩm quyền thực hiện, vượt quá khả năng của cấp xã. Vì vậy, UBND xã đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hồ sơ sản xuất, tiêu chuẩn công bố áp dụng, nhãn, truy xuất nguồn gốc, hoạt động phân phối và tình trạng thu hồi; lấy mẫu sản phẩm còn lưu thông hoặc tại cơ sở theo đúng trình tự để gửi tổ chức thử nghiệm đủ năng lực khi cần thiết.

Bên cạnh đó, cần đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn và kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo thẩm quyền; đề xuất cơ quan chuyên ngành chủ trì nếu mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý khác. Đánh giá các phản ánh sức khỏe và hướng dẫn chuyên môn về việc xác minh mối liên hệ giữa phơi nhiễm với sản phẩm và triệu chứng được phản ánh; việc kết luận cần dựa trên tài liệu chuyên môn, mẫu và kết quả kiểm tra/kiểm nghiệm.

Ngoài ra, UBND xã đề nghị Sở Công Thương xem xét các nội dung về hóa chất thuộc thẩm quyền, gồm việc phân loại, nội dung phiếu an toàn hóa chất, điều kiện sản xuất, ghi nhãn và cảnh báo an toàn; hướng dẫn biện pháp xử lý nếu phát hiện rủi ro hoặc vi phạm.

Báo Sức khỏe và Đời sống sẽ tiếp tục theo dõi việc kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm, xác minh quá trình thu hồi và kết quả xử lý của các cơ quan có thẩm quyền, nhằm cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ tới bạn đọc.