Sản phẩm SARO gây khó chịu đường thở: Hồ sơ ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý

Sau loạt bài phản ánh người sử dụng sản phẩm Tẩy đa năng SARO bị bỏng rát da, khó chịu đường hô hấp và phân tích nguy cơ liên quan đến thành phần hóa chất, Báo Sức khỏe và Đời sống đã nhận được văn bản phản hồi của UBND xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên.

Tại Công văn số 876/UBND-KT ngày 15/10/2026, UBND xã Triệu Việt Vương cho biết, UBND xã cũng ghi nhận các bài viết đăng ngày 2/10, 3/10 và 13/10 phản ánh ý kiến người sử dụng, thông tin về thành phần, cảnh báo an toàn của sản phẩm và việc địa phương chưa có văn bản phản hồi.

UBND xã cũng cho hay, đã tiếp nhận hồ sơ do Công ty CP Công nghệ Xanh Baliogo cung cấp ngày 14/10. Hồ sơ gồm tài liệu công bố tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm, phiếu thông tin an toàn hóa chất (SDS), phiếu đánh giá phân loại nguy hiểm hóa chất, bản giải trình của doanh nghiệp cùng các biên bản xử lý, biệt trữ và thu hồi sản phẩm.

Một trong nhiều phản ánh của khách hàng về việc sản phẩm Tẩy đa năng SARO gây khó chịu đường hô hấp. Ảnh chụp màn hình.

Theo UBND xã Triệu Việt Vương, các bài viết của Báo Sức khoẻ và Đời sống phản ánh trải nghiệm của người sử dụng và ý kiến chuyên gia về nguy cơ khi tiếp xúc với sản phẩm chứa NaOH, nhất là trong tình huống phun lên bề mặt nóng. UBND xã ghi nhận đây là thông tin cần được cơ quan có chuyên môn xem xét. UBND xã chưa có kết quả kiểm nghiệm độc lập hoặc kết luận chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền để xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng sức khỏe, thành phần hơi/sương phát sinh trong điều kiện sử dụng cụ thể với các biểu hiện sức khỏe được phản ánh.

"Theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định số 132/2025/NĐ-CP về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý trong phạm vi địa bàn, đồng thời báo cáo cơ quan chuyên môn hoặc cơ quan kiểm tra chuyên ngành để xem xét những nội dung cần kiểm nghiệm, đánh giá kỹ thuật, xác định phân loại nguy hiểm, chất lượng và điều kiện lưu thông của sản phẩm.

UBND xã sẽ tổng hợp phản ánh và tài liệu đã nhận, báo cáo cơ quan chuyên môn và cơ quan kiểm tra chuyên ngành có thẩm quyền xem xét kiểm tra hồ sơ, nhãn, cảnh báo, việc thu hồi và lấy mẫu/kiểm nghiệm khi cần thiết. UBND xã sẵn sàng phối hợp xác minh tại địa bàn và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền", Công văn gửi Báo Sức khỏe và Đời sống nêu rõ.

Hồ sơ ghi nhận sản phẩm Tẩy đa năng SARO có những nguy cơ nào?

Theo tài liệu lưu hành nội bộ của Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Baliogo - Phiếu thông tin an toàn hóa chất (SDS) phiên bản 01, sản phẩm Tẩy đa năng SARO có tính kiềm, chứa Sodium Hydroxide (NaOH) là 11% và Sodium Carbonate (Na2CO3) là 3%.

Các yếu tố cảnh báo của sản phẩm bao gồm: Sản phẩm có tính kiềm; Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt; Tránh hít phải sản phẩm dạng phun sương; Đeo găng tay bảo hộ khi sử dụng; Sử dụng tại khu vực thông thoáng.

Các nguy cơ khác: Khi sử dụng bằng phương pháp phun/xịt, đặc biệt khi phun lên bề mặt có nhiệt độ cao, có thể phát sinh hơi sương và phát tán trong khu vực sử dụng. Người sử dụng cần tránh hít phải hơi sương phát sinh và hạn chế để người không trực tiếp sử dụng ở gần khu vực thao tác.

Thành phần nguy hiểm bao gồm: Sodium Hydroxide (NaOH) là thành phần có tính kiềm mạnh trong sản phẩm, hàm lượng 11%, CAS No. 1310-73-2 (Nguy cơ độc tính: là chất kiềm mạnh, có khả năng gây tổn thương cho da và mắt khi tiếp xúc trực tiếp ở nồng độ thích hợp); Sodium Carbonate (NaCO3), tên nguyên liệu Soda Ash Light, hàm lượng 3%, CAS No. 497-19-8 (Nguy cơ độc tính: có tính kiềm và có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với mắt, da hoặc đường hô hấp ở điều kiện phơi nhiễm thích hợp).

Triệu chứng liên quan đến đặc tính và lý, hóa học và độc tính: Có thể gây đau rát, kích ứng hoặc tổn thương tại vùng da/mắt tiếp xúc. Hơi/sương phát sinh trong quá trình sử dụng có thể gây kích ứng mũi, họng và đường hô hấp.

Thông tin sinh thái về độc tính, khả năng phân hủy và tồn lưu, khả năng tích luỹ sinh học, khả năng di chuyển trong đất, kết quả đánh giá PBT và vPvB đều không có dữ liệu thử nghiệm, đánh giá đầy đủ.

Biện pháp phòng ngừa để xử lý an toàn: Sử dụng sản phẩm đúng mục đích và theo hướng dẫn trên nhãn; Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và da; Không hít trực tiếp hơi sương phát sinh trong quá trình phun/xit; Không phun sản phẩm vào người hoặc khu vực có người không trực tiếp sử dụng; Khi sử dụng, cần đeo găng tay và thiết bị bảo vệ mắt phù hợp; Không trộn sản phẩm với các hóa chất khác khi chưa có hướng dẫn hoặc đánh giá về tính tương thích; Không sử dụng sản phẩm theo cách khác với hướng dẫn của nhà sản xuất.

Theo Phiếu an toàn hóa chất (SDS) phiên bản 02, ban hành ngày 1/10/2026 của doanh nghiệp (sau loạt bài phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống), sản phẩm tẩy đa năng SARO vẫn có công thức được kê khai gồm Sodium Hydroxide (NaOH) 11%, Sodium Carbonate 3%.

Phiếu này ghi nhận các phân loại nguy hiểm gồm ăn mòn da cấp 1, gây tổn thương mắt nghiêm trọng cấp 1 và độc tính đối với cơ quan đích sau phơi nhiễm đơn cấp 1. Tài liệu đồng thời nêu chưa đủ dữ liệu để xác định phân nhóm ăn mòn da 1A, 1B hoặc 1C và chưa kết luận một số nguy cơ khác.

Yếu tố nhãn sản phẩm được bổ sung biểu tượng nguy hiểm, từ cảnh báo nguy hiểm, câu cảnh báo nguy hiểm, câu cảnh báo phòng ngừa.

Ngoài ra, SDS cũng đưa ra cảnh báo tránh hít phải bụi, khói, khí, sương, hơi hoặc bụi phun; tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt; sử dụng sản phẩm ở nơi thông thoáng.

Sản phẩm Tẩy đa năng SARO cũng khiến PV bị bỏng vùng da mặt và gây khó chịu đường hô hấp. Ảnh: Quỳnh Mai.

Doanh nghiệp đã thu hồi sản phẩm đến đâu?

Theo biên bản do Công ty CP Công nghệ Xanh Baliogo lập ngày 18/8/2026, doanh nghiệp đã tiến hành biệt trữ sản phẩm, tem nhãn và triển khai thu hồi để rà soát chất lượng. Biên bản xử lý sản phẩm ghi nhận số lượng biệt trữ gồm 371 thùng, mỗi thùng 3 chai, cùng 1.880 chai lẻ; ngoài ra có 7.148 bộ tem và 314 vỏ thùng carton liên quan.

Tuy nhiên, đây là số lượng được ghi nhận trong biên bản biệt trữ, không đồng nghĩa với số lượng sản phẩm đã thu hồi từ người tiêu dùng hoặc toàn bộ hàng hóa đã được kiểm soát trên thị trường.

Trong bản giải trình gửi UBND xã, doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục đối chiếu, bổ sung chứng từ liên quan đến hàng hóa thu hồi. UBND xã cũng nêu rõ các chứng từ này chưa đầy đủ.

Theo hồ sơ, việc thu hồi được doanh nghiệp thực hiện nhằm phục vụ công tác kiểm tra, rà soát và đánh giá chất lượng. Biên bản thu hồi đồng thời xác định hoạt động này không phải là kết luận cuối cùng về việc sản phẩm không an toàn hoặc không phù hợp chất lượng.

Ghi nhận thực tế, ngày 16/10, PV vẫn có thể mua sản phẩm Tẩy đa năng SARO tại một gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Báo Sức khỏe và Đời sống sẽ tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ việc, việc kiểm tra và kết quả đánh giá của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thông tin tới bạn đọc khi có diễn biến mới.