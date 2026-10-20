Sản phẩm OCOP kể chuyện đất và người Tây Ninh

Từ muối ớt tôm, bánh tráng đến những sản vật vùng sông nước Đồng Tháp Mười, mỗi sản phẩm đang góp phần đưa hình ảnh Tây Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đổi mới cách xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì gắn với nâng cao chất lượng giúp các sản vật địa phương gia tăng giá trị, tạo dấu ấn riêng và tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Anh Phạm Ngọc Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Vườn Nhà Minh giới thiệu các sản phẩm được chế biến từ chùm ngây. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Giới thiệu sản phẩm mật ong và quy trình tạo ra mật ong, giúp du khách hiểu hơn về đặc sản gắn với thiên nhiên Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Các sản phẩm chế biến từ chùm ngây được đa dạng hóa về chủng loại, góp phần nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu nông nghiệp và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Mỗi sản phẩm địa phương không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn kể câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa, góp phần đưa đặc sản quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Những đặc sản dân dã vùng Đồng Tháp Mười được bày bán, giới thiệu đến người tiêu dùng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Vùng nguyên liệu mãng cầu (na) ven chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Vùng đất ven chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đặc trưng, là nơi trồng mãng cầu (na) – loại trái cây đặc sản gắn bó với người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Ảnh: Giang Phương - TTXVN