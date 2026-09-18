Sản phẩm OCOP góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của người Việt

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có hơn 1.350 làng có nghề, trong đó hơn 300 làng nghề truyền thống. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm, bảo tồn các giá trị văn hóa và phát triển sản phẩm OCOP.

Đến nay, Hà Nội có hơn 3.400 sản phẩm OCOP được đánh giá, công nhận. Phần lớn sản phẩm xuất phát từ các làng nghề truyền thống, qua đó góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu hàng Việt.

Hợp tác xã Nông nghiệp dược liệu công nghệ cao KOVI giới thiệu sản phẩm đông trùng hạ thảo.

Nghệ nhân Trần Đức Tân, nhà sáng lập Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh cho biết, bộ sản phẩm gốm men suối ngọc được công nhận OCOP 5 sao cách đây 3 năm và hiện tiếp tục tham gia đánh giá lại. Theo ông, việc duy trì chất lượng, đổi mới sản phẩm và tìm kiếm thị trường mới là yêu cầu thường xuyên, ngay cả đối với sản phẩm đã đạt OCOP 5 sao.

Nghệ nhân Trần Đức Tân cho rằng, mục tiêu của chương trình OCOP không chỉ là gia tăng số lượng sản phẩm được công nhận mà quan trọng hơn là hình thành những thương hiệu có khả năng đứng vững trên thị trường, qua đó tạo sinh kế tốt hơn cho người dân nông thôn.

Theo Nghệ nhân Hà Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, việc gắn phát triển làng nghề với chương trình OCOP vừa góp phần bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị hàng Việt trong nước và quốc tế.

Để OCOP phát triển bền vững, bà Hà Thị Vinh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu; đồng thời có chính sách hỗ trợ về vốn, công nghệ, thiết kế sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng cho các chủ thể sản xuất.

Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP góp phần thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng của xã hội, đồng thời khích lệ các doanh nghiệp, làng nghề đổi mới, sáng tạo.

Theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn, chương trình OCOP của thành phố đang chuyển từ mục tiêu tăng số lượng sang chú trọng chất lượng, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị, hướng tới hình thành các sản phẩm đủ khả năng tham gia sâu vào hệ thống phân phối hiện đại.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa nhấn mạnh, thành phố xác định OCOP có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn.

Thời gian tới, Hà Nội định hướng phát triển OCOP theo chiều sâu, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, gắn sản phẩm với làng nghề, du lịch và thương mại. Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và góp phần hình thành mô hình phát triển kinh tế nông thôn bền vững.