Sản phẩm OCOP chuyển mình trên nền tảng số

Sau khi được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, sản phẩm thạch đen của Cơ sở thạch đen Đinh Tuyên, xã Đông Khê tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã và mở rộng thị trường tiêu thụ. Cơ sở đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quảng bá, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm. Hình ảnh sản phẩm, quy trình chế biến, đóng gói cùng các tiêu chuẩn chất lượng được cập nhật thường xuyên trên các nền tảng số, giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin trước khi đặt mua. Vào vụ, cơ sở cung cấp từ 800 - 1.200 hộp thạch/ngày cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Chị Đinh Thị Kim Tuyên, chủ cơ sở sản xuất chia sẻ: Trước đây, sản phẩm OCOP của cơ sở chủ yếu được tiêu thụ tại các chợ truyền thống, cửa hàng địa phương và điểm giới thiệu sản phẩm. Hiện nay, khoảng 60% sản phẩm được tiêu thụ thông qua các nền tảng số như: Shopee, TikTok Shop, các kênh bán hàng trực tuyến khác. Việc đẩy mạnh chuyển đổi sang phương thức kinh doanh trên nền tảng số không chỉ giúp cơ sở mở rộng thị trường mà còn nhanh chóng nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Thông qua phản hồi và đánh giá của khách hàng, cơ sở từng bước điều chỉnh mẫu mã, quy cách đóng gói, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, cơ sở tích cực quảng bá bánh khảo truyền thống trên mạng xã hội và các kênh trực tuyến, giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Đồng hành cùng các chủ thể OCOP, chính quyền các địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kết nối cung - cầu, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm, sự kiện xúc tiến thương mại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến. Tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay, phường Thục Phán có 35 sản phẩm OCOP của 12 chủ thể, trong đó có 3 sản phẩm 4 sao, 32 sản phẩm 3 sao. Năm 2026, phường có 3 sản phẩm đăng ký mới; tập trung rà soát các sản phẩm tiềm năng, đôn đốc hỗ trợ thiết bị, đa dạng hóa kênh xúc tiến thương mại. Đặc biệt trong tháng 9, phường tổ chức phiên Livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương trên Fanpage “Truyền thông Phường Thục Phán”, thu hút 30.690 lượt xem, 1.298 lượt tương tác, 390 lượt bình luận và 237 lượt chia sẻ.

Phường Thục Phán tổ chức phiên Livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương trên Fanpage “Truyền thông phường Thục Phán”.

Phó Chủ tịch UBND phường Thục Phán Đàm Huy Hoàng cho biết: Thời gian tới, phường tập trung hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và kết nối tiêu thụ. Tăng cường quảng bá, đưa sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; xây dựng điểm quảng bá sản phẩm cố định tại Khu vườn hoa số 2, Phố đi bộ Kim Đồng. Định kỳ tổ chức các phiên Livestream OCOP để các chủ thể giới thiệu sản phẩm, tạo thêm cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, năm 2026, tỉnh tập trung chuyển từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất và quảng bá sản phẩm. Việc áp dụng Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg, ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP góp phần thiết lập chuẩn mực thống nhất trong đánh giá, bảo đảm tính minh bạch và phản ánh đúng giá trị thực tế của từng sản phẩm. Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ thể thực hiện nghiêm quy trình sản xuất; hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm OCOP.

Hiện toàn tỉnh có 188 sản phẩm OCOP của 123 chủ thể, gồm 10 sản phẩm 4 sao; 178 sản phẩm 3 sao thuộc 4 nhóm ngành hàng: thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ du lịch. Năm 2026, toàn tỉnh có 89 sản phẩm của 30 xã, phường đăng ký tham gia Chương trình OCOP. Phấn đấu có thêm 60 sản phẩm mới đạt OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao.

Quyền Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Minh Thảo cho biết: Bám sát kế hoạch tỉnh, Sở chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra tình hình thực hiện OCOP năm 2026 tại các xã, phường theo Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Điều phối nông thôn mới đưa vào vận hành phần mềm quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP. Đến nay đã hệ thống 188 sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Tăng cường xúc tiến thương mại và phát triển chuỗi giá trị; phối hợp mở rộng các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm; kết nối doanh nghiệp tiêu thụ để đảm bảo đầu ra của sản phẩm. Tiếp tục duy trì và nâng cấp, đổi mới, hoàn thiện phần mềm mã QR đối với các sản phẩm OCOP, giúp du khách và người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin, nâng cao uy tín các sản phẩm của tỉnh.

Với mục tiêu chuyển từ "có sản phẩm" sang "có thương hiệu và thị trường", tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 xây dựng chuỗi giá trị gắn với vùng nguyên liệu ổn định cho ít nhất 40% chủ thể OCOP mới. Đẩy mạnh bán hàng số, tập huấn kỹ năng livestream cho các hợp tác xã, hộ sản xuất, ưu tiên chế biến sâu và OCOP xanh; phấn đấu ít nhất 80% chủ thể OCOP tham gia các kênh bán hàng hiện đại như siêu thị và sàn thương mại điện tử; tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ quản lý cơ sở và chủ thể.