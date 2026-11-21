Hiện nay, Cà Mau có hơn 330 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao. Mỗi sản phẩm mang hương vị, nét đặc trưng của từng vùng đất, góp phần làm phong phú các mặt hàng đặc sản địa phương. Festival Tôm Cà Mau 2026 là cơ hội để những sản phẩm này được giới thiệu rộng rãi hơn đến khách tham quan, người tiêu dùng và các đối tác kinh doanh.

Chủ động chuẩn bị sản phẩm

Tại xã Cái Đôi Vàm, hiện có 4 sản phẩm được công nhận OCOP, gồm 1 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó, nước mắm Ngọc Trân và cốm nếp Hai Thình là những sản phẩm tiêu biểu. Chuẩn bị cho Festival Tôm, địa phương đã chủ động liên hệ với các chủ thể, lựa chọn những sản phẩm phù hợp để tham gia trưng bày, quảng bá.

Các sản phẩm cốm nếp được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng giới thiệu đến khách tham quan tại Festival Tôm.

Ông Trần Quốc Yên, Trưởng phòng Kinh tế xã Cái Đôi Vàm, cho biết, xã đã liên hệ với các chủ thể OCOP để lựa chọn sản phẩm trưng bày tại Festival Tôm Cà Mau. Trước mắt, địa phương đăng ký giới thiệu sản phẩm cốm nếp Hai Thình; đồng thời tiếp tục rà soát các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng khác để vận động các cơ sở đủ điều kiện tham gia.

Tại xưởng cốm nếp Hai Thình, không khí sản xuất cũng khẩn trương hơn thường ngày. Từng mẻ cốm được chuẩn bị kỹ lưỡng, đóng gói thành phẩm để phục vụ trưng bày và giới thiệu đến khách tham quan. Với cơ sở, đây là dịp để nhiều người biết đến món quà quê làm từ hạt nếp, mang hương vị đặc trưng của vùng đất Cái Đôi Vàm.

Cốm nếp Hai Thình được sản xuất khẩn trương, chuẩn bị nguồn hàng tham gia trưng bày, quảng bá tại Festival Tôm Cà Mau 2026.

Bà Hồ Thị Mỹ Thuộc, chủ cơ sở Cốm nếp Hai Thình, chia sẻ: “Xưởng đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu để sản xuất cốm nếp mang đi trưng bày, quảng bá tại Festival Tôm. Chúng tôi hy vọng qua sự kiện, nhiều khách tham quan sẽ biết đến sản phẩm, dùng thử và nếu phù hợp với khẩu vị sẽ tiếp tục tìm mua, giới thiệu cho người thân”.

Mở rộng cơ hội kết nối tiêu thụ

Không chỉ các cơ sở sản xuất nhỏ, những doanh nghiệp có sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng đang chủ động chuẩn bị nguồn hàng cho sự kiện. Việc dự trữ sản phẩm với số lượng phù hợp giúp doanh nghiệp sẵn sàng phục vụ khách tham quan, mua sắm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu cung ứng nếu có cơ hội kết nối với đối tác.

Công ty TNHH Sản xuất TMDV Kiên Cường chủ động phơi tôm, chuẩn bị nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm dịp Festival Tôm.

Ông Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TMDV Kiên Cường, xã Năm Căn, cho biết: “Công ty đã chuẩn bị nguồn hàng với sản lượng dồi dào, bảo đảm phục vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội cũng như đáp ứng nhu cầu của đối tác nếu có kết nối cung ứng. Chúng tôi mong muốn sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng đặc sản của Cà Mau được nhiều người biết đến hơn, có thêm cơ hội mở rộng thị trường”.

Công đoạn tráng bánh phồng tôm được thực hiện bằng máy móc hiện đại, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đặc sản Cà Mau.

Bánh phồng tôm được đóng gói thành phẩm, sẵn sàng phục vụ khách hàng và giới thiệu đến đối tác tại Festival Tôm Cà Mau 2026.

Với hơn 330 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, cùng nhiều đặc sản và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Cà Mau có nguồn hàng phong phú để giới thiệu tại Festival Tôm năm nay. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, quảng bá, sự kiện còn mở ra cơ hội để các chủ thể trực tiếp giới thiệu chất lượng, mẫu mã, câu chuyện sản phẩm; gặp gỡ đối tác và tìm kiếm những hướng tiêu thụ mới.

Sự chuẩn bị chu đáo của địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất sẽ góp phần làm phong phú không gian giới thiệu sản phẩm tại Festival Tôm Cà Mau 2026. Qua đó, những đặc sản mang hương vị quê nhà có thêm cơ hội đến với người tiêu dùng, từng bước mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương./.