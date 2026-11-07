Sản phẩm nông nghiệp hướng tới vượt mục tiêu xuất khẩu năm
Ba quý đầu năm 2026, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch đạt 434,30 tỷ USD. Kết quả phản ánh sự chủ động vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp cùng hàng loạt nỗ lực mở rộng thị trường. Trong đó, nông nghiệp đã và đang tạo ra vị thế quan trọng, tạo đà cho việc đạt và vượt chỉ tiêu xuất khẩu năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/san-pham-nong-nghiep-huong-toi-vuot-muc-tieu-xuat-khau-nam-246261107084736057.htm