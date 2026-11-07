Sản phẩm nông nghiệp hướng tới vượt mục tiêu xuất khẩu năm

Giá vàng thế giới hôm nay (7/11) giảm xuống mức 4.070,1 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và chỉ số USD-Index đi lên. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại, niêm yết lần lượt ở mức 141 triệu đồng/lượng và 140,5 triệu đồng/lượng.