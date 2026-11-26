Ảnh: KitchenAid

Từ màu xanh matcha, vàng bơ đến đỏ cherry hay hồng thanh long, tên gọi của những món ăn quen thuộc và đang được ưa chuộng ngày càng xuất hiện nhiều trong ngôn ngữ tiếp thị của các sản phẩm trang trí nhà cửa, đồ điện tử và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Tháng trước, Amazon giới thiệu máy đọc sách Kindle với nhiều màu mới, trong đó có sắc tím oải hương rực rỡ được hãng đặt tên Ube, theo tên loại khoai mỡ tím phổ biến trong các món tráng miệng của người Philippines và thường xuất hiện trong các loại đồ uống đặc biệt theo mùa. Bộ sưu tập còn có phiên bản màu Fig (quả sung), màu mà một số người đánh giá cho rằng giống màu mận, rượu vang hoặc cà tím.

Bộ sưu tập màu mới của máy đọc sách Kindle. Ảnh: Amazon

"Điều này nhằm giúp công nghệ trở nên gần gũi, giàu tính người hơn", ông Chris Green, phó chủ tịch phụ trách thiết kế công nghiệp tại Amazon Lab126, chia sẻ. "Những bảng màu lấy cảm hứng từ ẩm thực và lớp hoàn thiện thủ công cho thấy sản phẩm thuộc về cuộc sống của bạn, chứ không chỉ nằm trên bàn làm việc".

Theo ông Green, với các nhà thiết kế sản phẩm, xu hướng ẩm thực tạo ra "nền tảng văn hóa vững chắc trước khi sản phẩm vật lý lên kệ". Ông cho biết chiếc Kindle màu matcha ra mắt năm 2024 ra đời sau khi nhóm thiết kế nhận thấy "sự giao thoa rõ nét giữa không gian đọc sách ấm cúng và gu thẩm mỹ của văn hóa quán cà phê".

Chiếc Kindle màu Matcha bán chạy của Amazon. Ảnh: Lemon8

Sản phẩm này sau đó trở thành mẫu Kindle không phải màu trung tính bán chạy nhất của Amazon.

CẢM HỨNG TỪ ẨM THỰC XUẤT HIỆN TRÊN NHIỀU NHÓM SẢN PHẨM

Hãng đồ gia dụng nhỏ SharkNinja cho biết hiện có 30 màu theo chủ đề thực phẩm trong các dòng sản phẩm tại thị trường Mỹ, nhiều hơn gấp đôi so với năm ngoái.

Danh mục này gồm nồi chiên không dầu màu Butter Yellow (vàng bơ) và Ginger Snap (bánh quy gừng), máy xay sinh tố màu Lavender Lemonade (nước chanh oải hương) và Watermelon Bubblegum (dưa hấu kẹo cao su), máy tạo kiểu tóc màu Strawberry Matcha (dâu matcha) và Black Cherry (cherry đen), cùng quạt phun sương cá nhân màu Dragon Fruit (thanh long), Iced Latte (cà phê sữa đá) và Matcha.

Ảnh: SharkNinja

Việc các nhà sản xuất tìm ý tưởng từ thực phẩm không phải điều mới. Một catalog cuối thập niên 1920 liệt kê màu xanh táo trong số 20 màu sơn nhà do một công ty hạt giống ở bang Iowa bán ra. Màu vàng bơ xuất hiện trên tủ bếp thép được một nhà sản xuất ở bang Illinois quảng cáo vào giữa thập niên 1950. Các thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh và đồ nội thất màu xanh quả bơ từng góp phần định hình các ngôi nhà Mỹ trong thập niên 1960 và 1970.

Bà Laurie Pressman, phó chủ tịch Viện Màu sắc Pantone (Pantone Color Institute, đơn vị nghiên cứu và dự báo xu hướng màu sắc), cho rằng một phần mối quan tâm hiện nay đối với các sắc màu lấy cảm hứng từ thực phẩm bắt nguồn từ đại dịch Covid-19, khi nhiều người dành thời gian làm bánh và nấu nướng tại nhà hơn.

Ảnh: Martha Stewart

Theo bà Pressman, những hình ảnh và video về nấu ăn, dùng bữa và tiếp khách được chia sẻ trên Instagram và TikTok tiếp tục mở rộng ảnh hưởng văn hóa của ẩm thực.

Bà nói mọi người "đã quen với việc nhìn thấy những gam màu đẹp này và bắt đầu đưa chúng vào nhà". Theo bà, ẩm thực đã trở thành "thêm một nguồn cảm hứng" cho câu hỏi "Mình muốn mặc màu gì?"

Các từ khóa liên quan đến thực phẩm và đồ uống cũng xuất hiện nhiều hơn trong tìm kiếm trực tuyến. Theo eBay, lượt tìm kiếm toàn cầu cho quần áo, giày dép và phụ kiện với các màu carrot cake (bánh cà rốt), cinnamon brown (nâu quế) và merlot red (đỏ rượu vang merlot) đã tăng trong 9 tháng đầu năm.

Ảnh: Elle Canada

Cũng trong giai đoạn này, theo eBay, màu vàng bơ nhận được lượt tìm kiếm nhiều hơn 50% so với vàng nhạt ở cùng các nhóm hàng. Trên ứng dụng chia sẻ hình ảnh Pinterest, lượt tìm kiếm ý tưởng phòng ngủ màu vàng bơ và quần áo màu matcha trong tháng 9/2026 lần lượt cao hơn 1.200% và 500% so với tháng 9/2025, theo công ty này.

Ảnh: Internet

Theo ông Mike DelMoro, phát ngôn viên Pinterest, người dùng đang tìm kiếm và lưu lại những màu sắc "mang cảm giác ngon miệng, hoài niệm và giàu biểu cảm, với các sắc mận đậm, matcha kem, đỏ cherry và nâu espresso ảnh hưởng đến mọi thứ, từ trang trí nhà cửa đến thời trang và làm đẹp". Ông chia sẻ trong email gửi hãng thông tấn AP.

Sàn nội thất trực tuyến Wayfair đã dành riêng một loạt bộ sưu tập chọn lọc cho gối, thảm, sofa, ghế và bàn với các sắc màu lấy cảm hứng từ thực phẩm và đồ uống, trong đó có xanh dill (thì là), vàng bơ, đỏ cherry và nâu chocolate. Tháng này, hãng đã giới thiệu bộ sưu tập nội thất mang tên "Spiced Latte Neutrals" (các gam trung tính cà phê sữa).

Bộ sưu tập nội thất "Spiced Latte Neutrals". Ảnh chụp màn hình.

Hãng sơn Sherwin-Williams cho biết màu Latte từng nằm trong nhóm màu được ưa chuộng nhất những năm 2000, khi nội thất phong cách Tuscan (Tuscany, Ý) thịnh hành. Gần đây hơn, hãng sơn Clare cho ra mắt các màu Matcha Latte, Avocado Toast (bánh mì bơ), Dirty Chai (trà chai pha cà phê) và Sriracha (tương ớt).

Đơn vị dự báo xu hướng tiêu dùng WGSN, có trụ sở tại London (Anh), đang chú ý hơn đến các màu sắc liên quan đến ẩm thực để dự đoán hướng đi của thời trang và thiết kế nội thất.

"Ẩm thực tiếp tục chiếm vị trí lớn hơn nhiều trong lối sống của người tiêu dùng, và sự giao thoa giữa ẩm thực với nội thất, thời trang và đồ gia dụng đang không ngừng phát triển", bà Jennifer Creevy, giám đốc mảng thực phẩm và đồ uống của WGSN, nhận định. "Điều chúng tôi đang chứng kiến là tên gọi món ăn, thức uống mang nhiều chiều sâu hơn so với tên gọi thuần túy trong bảng màu".