Sản phẩm nội thất giúp nâng tầm thương hiệu thời trang

Bộ sưu tập kết hợp giữa Zara Home với đạo diễn Luca Guadagnino và kiến trúc sư Stefano Baisi. Ảnh: Zara Home

Zara Home, mảng đồ gia dụng 23 năm tuổi của tập đoàn thời trang nhanh Tây Ban Nha Inditex, gần đây tổ chức một sự kiện giới thiệu màn hợp tác giữa Zara Home với đạo diễn Luca Guadagnino và kiến trúc sư Stefano Baisi, gồm bộ sưu tập 200 sản phẩm như sofa, tủ ngăn kéo, đèn và giường. Sự kiện là một phần trong nỗ lực của Inditex nhằm mang lại cho mảng kinh doanh này bản sắc thiết kế rõ nét hơn.

Bộ sưu tập kết hợp với Guadagnino-Baisi đã làm mờ ranh giới giữa thương hiệu nội thất nhà cửa và doanh nghiệp thời trang, gắn Zara Home chặt chẽ hơn với chuỗi thời trang cùng tên khi bổ sung bộ sưu tập quần áo may sẵn bên cạnh những chiếc sofa và sản phẩm nội thất.

Ảnh: Zara Home

Ảnh: Zara Home

Ý tưởng các thương hiệu thời trang bán đồ nội thất gia dụng hoàn toàn không mới. Ralph Lauren và Armani là những thương hiệu tiên phong, với Ralph Lauren lấy cảm hứng từ áo sơ mi Oxford nam cho các thiết kế bộ chăn ga đầu tiên và Giorgio Armani thiết kế một chiếc đèn cho văn phòng riêng của mình.

Ảnh: Ralph Lauren, Giorgio Armani

Gần đây hơn, ngành hàng này đã trở thành một phần trong nỗ lực rộng hơn của các thương hiệu thời trang nhằm mở rộng kinh doanh vượt ra ngoài quần áo, đi vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của khách hàng. Không chỉ là bán sofa và bàn cà phê giá cao hơn, đồ nội thất thiết kế còn là một phần của canh bạc rộng hơn: người mua sẽ chi nhiều hơn cho một thương hiệu mang đến cả một vũ trụ thẩm mỹ, chứ không chỉ một tủ quần áo.

"Chúng tôi thấy Zara Home đóng vai trò có giá trị trong chiến lược mở rộng ngành hàng và nâng tầm cao cấp của Zara, nhưng không kỳ vọng nó trở thành động lực doanh số dài hạn đáng kể của tập đoàn," ông Richard Trainor, nhà phân tích của Bernstein, nhận định. "Lĩnh vực này sẽ mang lại một phần doanh số tăng thêm nhưng sẽ không khuyến khích chi tiêu thường xuyên hơn, vì các sản phẩm có tần suất mua lại thấp hơn và mức giá cao hơn".

DOANH THU KHÔNG ĐƯỢC CÔNG KHAI

Inditex không công bố công khai doanh thu của thương hiệu đồ gia dụng, vốn không được hầu hết giới phân tích tài chính theo dõi sát. Thương hiệu Zara, cùng Zara Home và chuỗi giảm giá Lefties, chiếm khoảng 75% doanh thu 40 tỷ euro (44,9 tỷ USD) của Inditex trong năm 2025. Công ty phân tích dữ liệu GlobalData ước tính Zara Home chiếm khoảng 1,4 tỷ euro.

Người mua sẽ chi nhiều hơn cho một thương hiệu mang đến cả một vũ trụ thẩm mỹ, chứ không chỉ một tủ quần áo. Ảnh: Zara Home

Lần gần nhất tập đoàn báo cáo riêng số liệu tài chính của mảng đồ gia dụng là năm 2017, khi mảng này chiếm 3,3% doanh thu và đạt biên lợi nhuận hoạt động 12%, so với 18% của mảng quần áo Zara.

Màn hợp tác của Zara Home với Guadagnino và Baisi nối tiếp sự hợp tác với kiến trúc sư người Bỉ Vincent Van Duysen bắt đầu từ năm 2022, đã tạo ra bốn bộ sưu tập đánh số, bộ mới nhất ra mắt năm 2025. Những động thái này nhằm giúp thương hiệu bớt giống phần mở rộng của một nhà bán lẻ thời trang đại chúng và giống một thương hiệu nhà cửa dẫn dắt bởi thiết kế với thẩm mỹ riêng.

Ảnh: Inditex

Tuy nhiên, "Rất khó để đưa một thương hiệu lên phân khúc cao hơn thông qua hợp tác," ông Michael Prendergast, giám đốc điều hành thuộc nhóm tiêu dùng và bán lẻ của công ty tư vấn Alvarez & Marsal, cho biết. "Đôi khi các thương hiệu có thể hợp tác thành công để nâng tầm cùng một thương hiệu hay đối tác khác. Tuy nhiên, độ bền dài hạn của việc bán sản phẩm giá cao hơn hiếm khi duy trì được".

Các thương hiệu thời trang nhỏ hơn cũng dùng đồ gia dụng để củng cố bản sắc. Chẳng hạn, thương hiệu La DoubleJ có trụ sở tại Milan chỉ tạo ra khoảng 10% kinh doanh từ đồ gia dụng, nhưng nhà sáng lập JJ Martin xem ngành hàng này là trọng tâm trong câu chuyện của thương hiệu cao cấp nổi tiếng với những chiếc váy có thể có giá trên 1.000 euro.

SỰ CÂN BẰNG KHÓ KHĂN GIỮA THIẾT KẾ VÀ GIÁ CẢ

Nỗ lực nâng tầm của Zara Home phản ánh điều Zara đang thử với màn hợp tác vừa ra mắt cùng nhà thiết kế John Galliano. Sự dịch chuyển hiện rõ trên bảng giá của Zara Home. Các mẫu sofa thông thường có mức giá cao nhất 3.600 euro tại châu Âu (giá có thể khác nhau giữa các nước), trong khi bộ sưu tập Guadagnino-Baisi lên tới 10.600 euro.

Để so sánh, chiếc sofa đắt nhất có kích thước tương tự của Ikea có giá khoảng 2.000 euro, còn các mẫu đắt nhất của H&M là 1.700 euro.

Chiếc sofa mang tên "The Uncollected Sofa" trong bộ sưu tập Guadagnino-Baisi có mức giá £11,600. Ảnh: Zara Home

Bên cạnh những chiếc sofa giá năm chữ số, Zara Home cũng bán những chiếc đèn 30 euro và cốc thủy tinh 1,99 euro, cân bằng giữa bản sắc thiết kế tinh tế hơn với mức giá vẫn dễ tiếp cận với người mua Zara. Đó là một sự cân bằng khó khăn.

Ảnh: Zara Home

Zara Home đã cho thấy một chiếc sofa 10.000 euro do một chuỗi thời trang nhanh bán ra có thể tạo tiếng vang. Câu hỏi giờ đây là liệu họ có thể biến sự chú ý đó thành uy tín thiết kế và quyền định giá bền vững cho riêng mình hay không, hay giá trị lớn hơn của họ với Inditex là giúp bán Zara như một thương hiệu cao cấp hơn.