Thông tin từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương tổ chức hoạt động bay dù lượn tại xã Phong Nha và Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) đã ban hành văn bản đồng ý cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động bay dù lượn, đơn vị đang kêu gọi cộng đồng Dù lượn Việt Nam tham gia bay dù lượn tại khu vực Phong Nha.

Ảnh minh họa. (Nguồn: HG)

Quảng Trị tổ chức Tuần văn hóa-du lịch 2026 chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-linh thiêng vùng đất lửa”Đây là sự kiện hưởng ứng Tuần văn hóa-du lịch Quảng Trị lần thứ nhất năm 2026; đồng thời hoạt động “Bay trên miền di sản” lần đầu được tổ chức tại Phong Nha-Kẻ Bàng hứa hẹn mang tới những trải nghiệm hấp dẫn từ trên cao, tạo điều kiện để những người có chung niềm đam mê gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau tạo nên những màn trình diễn ấn tượng trên bầu trời miền di sản.

Theo nội dung giấy phép, Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss tổ chức hoạt động bay với 30 dù lượn có động cơ và không động cơ tại 7 khu vực thuộc xã Phong Nha; hoạt động bay được thực hiện ở độ cao dưới 200m so với điểm xuất phát, trong phạm vi bán kính dưới 3.000m, từ ngày 24/11/2026 đến ngày 15/11/2027.

Hoạt động bay dù lượn sẽ bổ sung hình thức tham quan từ trên cao tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - điểm đến vốn được biết đến với các trải nghiệm khám phá hang động, du lịch mạo hiểm và du lịch sinh thái trên các dòng sông và suối. Bước đột phá này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch ở Phong Nha-Kẻ Bàng mà còn mở ra cơ hội để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của miền di sản từ một góc nhìn mới.

Theo Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss Lê Lưu Dũng, trong chương trình khai trương dịch vụ mới này, doanh nghiệp mời các câu lạc bộ, hội nhóm và thành viên cộng đồng dù lượn trên cả nước tham gia và sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn uống, lưu trú.

Đặc biệt, dành tặng các thành viên cơ hội tham gia tour mạo hiểm khám phá hang động một ngày tại Phong Nha-Kẻ Bàng, trực tiếp chinh phục những thử thách thú vị và khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ và bí ẩn trong lòng Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.