Sản phẩm lưu niệm níu chân du khách

Đa dạng các sản phẩm lưu niệm được bày bán tại Khu Du lịch suối cá thần Cẩm Lương, xã Cẩm Tú.

Dạo một vòng quanh suối cá thần Cẩm Lương, xã Cẩm Tú, du khách có thể dễ dàng bắt gặp nhiều quầy hàng bán sản phẩm đồ lưu niệm phong phú, đa dạng, với đủ các mặt hàng, từ quần áo, khăn, túi thổ cẩm, móc khóa, đến đặc sản địa phương, cơm lam, bánh gai, có mẫu mã đẹp, dễ bảo quản, vận chuyển. Là hộ chuyên làm bánh gai để phục vụ du khách mua về làm quà biếu, bà Cao Thị Chuyên, chủ cơ sở sản xuất bánh gai Thiên Dương, xã Cẩm Tú chia sẻ: “Nhận thấy việc phát triển du lịch từ suối cá thần Cẩm Lương và nguồn nguyên liệu sẵn có từ địa phương, như gạo nếp, đậu xanh, đường, mật mía... vài năm nay, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bánh gai để phục vụ người dân, du khách mua về ăn hoặc làm quà biếu. Trong quá trình sản xuất chúng tôi luôn chú trọng đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các công đoạn cũng được làm theo phương pháp thủ công truyền thống. Bởi vậy, bánh gai luôn có mùi thơm đặc trưng, khi ăn vào có vị ngọt thanh của mật mía, vị bùi của đậu xanh, kết hợp với sợi dừa tươi thơm ngon, được khá nhiều du khách ưa chuộng và tìm đến mua".

Chị Nguyễn Hoài An, du khách đến từ TP Hà Nội, chia sẻ: “Trong mỗi chuyến tham quan du lịch, tôi đều có mong muốn được khám phá vùng đất mới, tìm hiểu nét văn hóa địa phương, thưởng thức nhiều món ẩm thực đặc trưng vùng miền và mua những sản phẩm lưu niệm để ghi lại dấu ấn chuyến đi. Khi đến suối cá thần Cẩm Lương, tôi khá thích thú với các mặt hàng được bày bán tại đây, từ những món quà lưu niệm được làm từ chất liệu thổ cẩm rất độc đáo, đa dạng và mang đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường. Tôi mua khá nhiều về làm quà tặng bạn bè và người thân trong gia đình”.

Nếu như trước đây, tại các điểm du lịch đều thiếu sản phẩm quà lưu niệm, hoặc có nhưng khá đơn điệu, thì hiện nay, hầu hết các điểm đến đã phát triển đa dạng các sản phẩm hấp dẫn du khách. Điển hình là tại Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô) hiện đã xây dựng được khu trưng bày, bán các sản phẩm đồ lưu niệm. Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh, chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã tích cực liên kết với các cơ sở sản xuất trên địa bàn, để trưng bày, bán nhiều sản phẩm quà lưu niệm, như: gạo nếp hạt cau, chè lam Phủ Quảng, rượu sâm Báo, bột sắn dây, mật ong, trà rau má... và đưa du khách tham quan, tham gia trực tiếp vào một số công đoạn sản xuất, hoàn thiện sản phẩm. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở sản xuất nắm bắt thị hiếu, nhu cầu của du khách để phát triển các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm phù hợp và quan tâm đầu tư bao bì, mẫu mã hấp dẫn, tạo sức hút du khách".

Sở hữu nhiều làng nghề phong phú cùng hệ thống sản vật OCOP đa dạng, Thanh Hóa có dư địa rất lớn để phát triển các dòng quà tặng du lịch mang đậm bản sắc địa phương. Tận dụng lợi thế này, ngành du lịch của tỉnh đã chủ động kết nối các làng nghề tiêu biểu như đúc đồng Trà Đông (xã Thiệu Trung) hay dệt thổ cẩm Lũng Niêm (xã Pù luông) vào các tour, tuyến trải nghiệm thực tế.

Để nâng cao mức chi tiêu của du khách, các khu, điểm du lịch đang đẩy mạnh trưng bày sản phẩm OCOP, đồng thời định hướng nhà sản xuất đa dạng hóa mẫu mã theo từng phân khúc, từ món đồ lưu niệm nhỏ gọn cho khách quốc tế đến các dòng sản phẩm cao cấp phục vụ khách nội địa. Việc cải tiến thiết kế, nâng cao chất lượng và lồng ghép câu chuyện văn hóa vào từng sản phẩm không chỉ gia tăng sức hút mua sắm, mà còn biến mỗi món quà thành “sứ giả” góp phần định vị thương hiệu du lịch Thanh Hóa.