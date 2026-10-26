Sản phẩm làng nghề truyền thống bắt nhịp xu thế, vươn xa trên thị trường

Sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ tại làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm, xã Phú Xuyên. Ảnh: PV

Tại các làng nghề thủ công truyền thống ở xã Phú Xuyên (sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, đan lưới, gói bánh chưng...), người dân đã kết hợp hài hoà giữa tinh hoa nghề thủ công lâu đời với tư duy đổi mới, sáng tạo, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh phương thức bán hàng truyền thống, mọi người đã chủ động đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên mạng xã hội, các nền tảng số và qua những phiên livestream.

Qua đó, nhiều sản phẩm làng nghề từng bước khẳng định giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đặc biệt, những ngày qua tại xã Phú Xuyên diễn ra Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 đã mở ra nhiều cơ hội mới để sản phẩm làng nghề được giới thiệu, quảng bá, lan toả sâu rộng tới người dân, du khách thập phương.

Gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm của chị Nguyễn Thị Uyên, cơ sớ sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Ngọc Điệp tại Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống. Ảnh: PV

Chị Nguyễn Thị Uyên, cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Ngọc Điệp cho biết, chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ sử dụng tại phòng thờ, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ… Nắm bắt nhu cầu của thị trường, chúng tôi luôn chú trọng lựa chọn nguyên liệu gỗ đầu vào rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất ra các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ chất lượng, phục vụ nhu cầu khách hàng.

“Dịp lễ hội vinh danh làng nghề lần này, chúng tôi đưa bộ sản phẩm bàn ghế phòng khách, được làm bằng chất liệu gỗ mun hoa Lào để giới thiệu, trưng bày tại gian hàng, trị giá của sản phẩm là 200 triệu đồng/1 bộ. Sản phẩm thu hút nhiều người dân, du khách đến khám phá, trải nghiệm, thương lượng giá để đặt mua. Từ đó đã mở ra những triển vọng tích cực để chúng tôi tiếp tục kết nối, quảng bá thương hiệu sản phẩm đến với khách hàng, đối tác gần xa”, chị Nguyễn Thị Uyên chia sẻ.

Các đội tranh tài thi đan lưới tại Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống ở xã Phú Xuyên. Ảnh: PV

Cùng với sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, những ngày diễn ra lễ hội người dân làng nghề đan lưới, nghề gói bánh chưng truyền thống ở xã Phú Xuyên cũng đã đưa những sản phẩm hàng hóa chất lượng để giới thiệu, trưng bày và kết nối thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, các gian hàng của làng nghề truyền thống luôn thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, mua sắm sản phẩm.

“Nghề đan lưới đòi hỏi sự chuyên cần, tỉ mỉ, khéo léo, nhất là ở công đoạn thắt phao, kẹp chì, hoàn thiện sản phẩm. Gắn bó với nghề, mỗi lao động có thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/ tháng. Riêng tại lễ hội lần này, bên cạnh được trổ tài thi tay nghề đan lưới, các sản phẩm lưới đánh bắt cá, vó, lồng, vợt, đồ câu… của chúng tôi doanh số bán hàng tăng khoảng 15% so với những ngày thường”, chị Vũ Thị Hải, ở thôn Trần Phú cho biết.

Gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm lưới đánh bắt cá, vó, lồng, vợt, đồ câu... của làng nghề truyền thống thôn Trần Phú, xã Phú Xuyên. Ảnh: PV

Thực tế cho thấy, những giá trị của sản phẩm làng nghề truyền thống kết hợp sự mạnh dạn cải tiến kiểu dáng, kích thước, nâng cao công năng sử dụng của các cơ sở sản xuất đã đưa các sản phẩm đến gần hơn với đời sống hiện đại. Qua đó để khách hàng có điều kiện lựa chọn sản phẩm tối ưu, phù hợp thị hiếu tiêu dùng thông minh, có chọn lọc, nhất là đối với khách hàng có khoảng cách xa về địa lý.

“Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm hiện có khoảng 400 hộ chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm đều đảm bảo chất lượng và có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Với nhiều cách tiếp cận, kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là sản phẩm được giới thiệu, quảng bá, livestream tại lễ hội sẽ góp phần tăng doanh số bán hàng trong thời gian tới”, ông Hoàng Kỳ Tài, Chủ tịch Hội Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm cho biết.

Tại Lễ hội vinh danh làng nghề xã Phú Xuyên diễn ra nhiều phiên livestream, góp phần quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: PV

Mỗi làng nghề truyền thống ở xã Phú Xuyên đều có những lợi thế riêng, từ lịch sử hình thành, kỹ thuật chế tác, nguồn nguyên liệu đến những nét văn hóa đặc trưng. Với tâm huyết gìn giữ giá trị làng nghề, các nghệ nhân, người thợ đều nỗ lực tạo nên thương hiệu sản phẩm có sức thuyết phục, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.