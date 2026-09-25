Sản phẩm làm đẹp của Trung Quốc 'bùng nổ' tại thị trường Mỹ

Từ các bộ tóc giả duỗi thẳng đã qua xử lý tẩy màu đến các phần tóc nối gài kẹp gợn sóng và những bộ móng giả đính đá lấp lánh, doanh số bán các phụ kiện làm đẹp do Trung Quốc sản xuất đang tăng vọt trên khắp nước Mỹ.

Trong khi những căng thẳng xoay quanh việc xuất khẩu ồ ạt các mặt hàng chủ lực của Trung Quốc như ô tô và pin đang là chủ đề tranh luận thì sự bùng nổ trong lĩnh vực làm đẹp – vốn không bị coi là ngành chiến lược – lại làm nổi bật năng lực sản xuất mạnh mẽ của Trung Quốc.

"Thị trường này đang tăng trưởng" - Joe Wu, một nhà xuất khẩu tại thành phố Hứa Xương (Xuchang) – nơi được mệnh danh là thủ phủ tóc giả của Trung Quốc – cho biết. Ông dự kiến ​​doanh số các sản phẩm của mình sẽ tăng 40% trong năm nay, nhờ vào lượng lớn người mua tại Mỹ tiếp cận sản phẩm qua các ứng dụng như TikTok và Instagram.

Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu các sản phẩm tóc từ Trung Quốc sang Mỹ đã tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026; khối lượng hàng xuất đi đang trên đà vượt qua con số 2,3 tỷ USD của cả năm 2025.

Đây là một trong những nhóm hàng xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất, sánh ngang với các mặt hàng truyền thống hơn như linh kiện máy tính, xe tay ga hay đồ nhựa.

Móng giả dạng dán được sản xuất ở thành phố Liên Vân Cảng, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Mặc dù không có dữ liệu hải quan riêng cho móng tay giả (do chúng được xếp vào nhóm sản phẩm nhựa), các nhà sản xuất cho biết hoạt động kinh doanh đang rất phát đạt.

Zhang Da, chủ một nhà máy sản xuất móng tay giả dán (press-on nails) với 200 công nhân tại huyện Đông Hải (Donghai) ở miền đông Trung Quốc, cho biết tỷ trọng xuất khẩu trong tổng doanh thu của ông đã tăng lên 70% trong năm nay so với mức 20% vào cuối năm 2025, trong đó thị trường Mỹ chiếm phần lớn.

Xu hướng này cho thấy Bắc Kinh đang nắm giữ "một vị thế lịch sử độc đáo" khi tận dụng quy mô và việc nâng cấp sản phẩm để thống trị thị trường toàn cầu ở cả hai phân khúc: hàng hóa công nghệ cao và hàng hóa có giá trị gia tăng thấp hơn, theo nhận định của Dan Wang, Giám đốc phụ trách thị trường Trung Quốc tại Eurasia Group.

"Họ không chỉ cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp của một hay hai quốc gia, mà đang cạnh tranh với tất cả các sản phẩm công nghiệp trên toàn cầu"- ông Wang nhận định. Đây là một kịch bản đặt ra thách thức cho các quốc gia khác chứ không phải cho Trung Quốc. "Sẽ rất khó để thấy lợi thế của Trung Quốc bị thay thế trong nhiều năm tới" – ông chỉ ra. Các doanh nghiệp xuất khẩu phụ kiện làm đẹp của Trung Quốc đã tận dụng sự bùng nổ của những người có sức ảnh hưởng (influencer) và người nổi tiếng trên mạng xã hội – những người thường xuyên thay đổi kiểu tóc giả và mẫu móng tay.

Để làm được điều này, các trung tâm sản xuất tại Trung Quốc đã dựa vào nguồn nhân lực khó có thể tìm thấy ở nơi khác; chẳng hạn, chỉ riêng tại thành phố Hứa Xương (Xuchang) với dân số 4,4 triệu người, đã có khoảng 300.000 người làm việc trong ngành công nghiệp tóc, theo thông tin từ truyền thông nhà nước.

Bên trong một cửa hàng bán móng giả, sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ ở thành phố Liên Vân Cảng, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tại Đông Hải (Donghai) – một huyện có 1 triệu dân thuộc thành phố Liên Vân Cảng (Lianyungang) ở miền đông Trung Quốc – đã có gần 25.000 doanh nghiệp kinh doanh móng tay giả loại dán (press-on nails).

Ông Wu, một doanh nhân tại Hứa Xương, cho biết các nhà sản xuất tại đây có thể vượt qua đối thủ cạnh tranh ở những khu vực như Đông Nam Á nhờ hiệu quả đạt được từ năng lực sản xuất quy mô lớn.

Họ thường thuê ngoài công đoạn đòi hỏi nhiều nhân công – cụ thể là việc kết từng sợi tóc vào lớp lưới làm tóc giả tại Triều Tiên, trong khi vẫn thu mua một phần nguyên liệu tóc trong nước từ các vùng nông thôn.

"Ngành công nghiệp tóc cũng giống như bất kỳ lĩnh vực nào khác: nó phụ thuộc vào lợi thế quy mô, kết hợp với sự tích hợp chuỗi cung ứng từ thượng nguồn đến hạ nguồn" - ông Wu nhận định.

Theo nền tảng phân tích dữ liệu Fast Moss, các sản phẩm dành cho tóc chiếm 17 trong số 20 vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng doanh thu bán hàng TikTok dành cho phụ kiện thời trang của Mỹ trong tháng 8. Mặt hàng bán chạy nhất là tóc giả duỗi thẳng không cần keo, đã tẩy trước.

Xếp thứ bảy là một chiếc vòng tay nam có khắc những câu Kinh thánh, ở vị trí thứ 13 là một thiết bị khâu cỡ bằng tay và thứ 20 là một cặp kính râm.

Một người bán sản phẩm tóc khác đến từ Hứa Xương, họ Điền, ​​cho biết doanh số bán hàng tại Mỹ của anh đã tăng 10% đến 15% so với năm ngoái.

Ông Điền cho biết: “Khách hàng ở đó thực sự coi trọng việc cá nhân hóa”, đồng thời trích dẫn một tính năng cho phép anh tính giá cao hơn cho số lượng ít hơn.

Một người phát trực tiếp TikTok từ một cửa hàng làm móng ở Đông Hải cho biết các khách hàng Mỹ mang lại nguồn doanh thu hàng tháng là 10.000 USD.

Ông Wu nhận định: “Thuế quan có tác động nhưng chúng không phải là yếu tố quyết định”.