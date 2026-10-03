Sản phẩm Hà Tĩnh gây chú ý tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào ở Hà Nội

Với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”, Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào diễn ra từ ngày 1 - 4/10/2026 tại Hà Nội, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp với Vụ Nội thương (Bộ Công Thương Lào) tổ chức, trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” số 14.

Đây là lần đầu tiên các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào được giới thiệu trong cùng một không gian tại tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội. Cách tổ chức này không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm, khám phá sản phẩm cho người tiêu dùng mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết nối với các đối tác phân phối.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Hà Tĩnh tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào.

Khu vực hàng hóa Lào giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như: gạo nếp Yodsam, thịt trâu Laofood, chè cổ thụ Lanxiang, bia Lào, tinh dầu, khăn... Trong khi đó, không gian hàng Việt quy tụ nhiều sản phẩm đặc sản đến từ các vùng, miền như: chả cốm Việt Hương, bánh chả Hà Nội, ô mai Hồng Lam, tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, đông trùng hạ thảo Sukova...

Góp mặt trong không gian hàng Việt, Hà Tĩnh mang đến hai sản phẩm đặc trưng là nước mắm Luận Nghiệp (của hợp tác xã Chiến Thắng, phường Hải Ninh) và kẹo cu đơ Lệ Phương (của Công ty CP Sản xuất, Xuất nhập khẩu Lệ Phương, xã Thạch Hà). Đây đều là những sản phẩm OCOP cấp quốc gia, cấp tỉnh, chất lượng cao, mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực địa phương với công nghệ chế biến kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Nước mắm Luận Nghiệp là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Tại gian hàng, hương vị đặc trưng và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm truyền thống của Hà Tĩnh trở thành điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Người tiêu dùng không chỉ tìm hiểu về sản phẩm mà còn quan tâm đến nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng cung ứng.

Đáng chú ý, sự kiện lần này ngoài hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm; các chủ cơ sở sản xuất của Hà Tĩnh còn trực tiếp tham gia các phiên livestream quảng bá, bán hàng do ban tổ chức thực hiện, qua đó mở rộng kênh tiêu thụ trên nền tảng số.

Đại diện HTX Chiến Thắng cùng các nghệ sĩ tham gia phiên livestream quảng bá sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp.

Việc tham gia Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào không chỉ là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp Hà Tĩnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà còn là cơ hội kết nối, tìm kiếm thêm đối tác phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.