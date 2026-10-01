Sản phẩm du lịch ‘Katien Ranger Patrol’ tại Vườn quốc gia Cát Tiên vào vòng chung kết Giải thưởng Dự án Du lịch xuất sắc nhất thế giới

Hướng dẫn viên Katien Safari giúp du khách tìm hiểu về sự đa dạng sinh học và giá trị của rừng ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Oxalis

"Katien Ranger Patrol" là sản phẩm duy nhất của Việt Nam lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Dự án Du lịch xuất sắc nhất thế giới năm nay. Đây là sản phẩm du lịch của Katien Safari thuộc Công ty TNHH Oxalis Adventure (tỉnh Quảng Trị) với các hoạt động trải nghiệm tuần tra rừng do Katien Safari phối hợp lực lượng kiểm lâm VQG Cát Tiên thực hiện.

Trong quá trình trải nghiệm sản phẩm du lịch, du khách được khám phá rừng nguyên sinh cùng lực lượng kiểm lâm và các chuyên gia địa phương. Bên cạnh đó, thay vì chỉ tham quan thụ động, du khách còn tham gia các hoạt động tuần tra và tìm hiểu công tác bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Kiểm lâm chia sẻ với du khách cách nhận biết dấu vết của động vật hoang dã và những thách thức trong công tác bảo vệ rừng, bao gồm tình trạng đặt bẫy trái phép. Ảnh: Oxalis

Đại diện Oxalis Adventure cho biết, ngoài các sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên, Oxalis Adventure đang thực hiện kế hoạch xây dựng Làng du lịch cộng đồng Tà Lài nằm ở vùng đệm VQG Cát Tiên. Đây là khu vực sinh sống lâu đời của cộng đồng người Châu Mạ và S'tiêng mang đậm bản sắc văn hóa và có vị trí chiến lược đối với công tác bảo tồn.

Những nghệ nhân người Mạ dệt thổ cẩm. Ảnh: Oxalis

Theo đó, Oxalis sẽ phối hợp cùng người dân địa phương đào tạo kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp, từ phục vụ, dẫn đường đến truyền tải các giá trị văn hóa bản địa. Người dân có thể tham gia cung cấp dịch vụ homestay, ẩm thực truyền thống và các trải nghiệm văn hóa đến với du khách. Cách thức hoạt động này hướng tới tạo thêm nguồn thu từ du lịch cho cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống của cộng đồng từ du lịch sinh thái. Khi đó, người dân sẽ trở thành những "lá chắn" bảo vệ rừng tự nguyện và hiệu quả, gắn với những lợi ích lâu dài cho người dân.

Bàu Sấu nằm trong vùng đất thấp thuộc lõi rừng mưa nhiệt đới quan trọng bậc nhất của Việt Nam. Ảnh: Oxalis

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