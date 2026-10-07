Sản phẩm địa phương chuẩn bị vào mùa Tết

Sản xuất sản phẩm hạt điều tại một doanh nghiệp ở xã Xuân Hòa, thành phố Đồng Nai.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 cách Tết Dương lịch hơn 1 tháng. Do đó, nhiều DN, chủ thể OCOP đã chủ động các phương án đảm bảo cân đối nguồn hàng phục vụ cao điểm mua sắm cuối năm và dịp Tết.

Xây dựng phương án sản xuất cuối năm

Đại diện nhiều DN, cơ sở sản xuất cho biết sẽ căn cứ vào diễn biến thị trường để có kế hoạch sản xuất cụ thể, cân đối sản lượng phù hợp đối với từng mặt hàng trong bối cảnh thị trường tiêu thụ dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn; giá nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nga Biên (ở xã Xuân Hòa) Lê Trung Hiếu cho hay: Công ty dự kiến lượng hàng hóa cung ứng cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới ở mức tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty tập trung tối ưu hóa hoạt động sản xuất, cung ứng các dòng sản phẩm hiện có trên thị trường của công ty, đặc biệt là các dòng sản phẩm OCOP địa phương. Hiện nay, công ty có 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao gồm: hạt điều vị phô mai trứng muối, hạt điều vị rang muối nguyên bản, hạt điều vị tỏi ớt, hạt điều nguyên vị rang chay. Bên cạnh đó, công ty cũng chuẩn bị sớm các phương án thiết kế, cải tiến bao bì, mẫu mã, các giỏ quà tặng sản phẩm dành riêng cho dịp Tết.

Tương tự, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ nông nghiệp Như Hoàng (ở xã Thọ Sơn) Trương Văn Thanh chia sẻ: Công tác chuẩn bị hàng Tết được hợp tác xã lên phương án chuẩn bị từ sớm. Đơn vị dự kiến tăng lượng hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết so với ngày thường khoảng 50%. Tùy diễn biến, nhu cầu thị trường, hợp tác xã sẽ chủ động cân đối nguồn hàng Tết đối với các dòng sản phẩm cụ thể.

Theo nhiều DN, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, giá nguyên vật liệu, vận chuyển hiện tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy vậy, các DN, cơ sở sản xuất, hợp tác xã vẫn chủ động cân đối chi phí sản xuất để đảm bảo giá đầu ra ổn định.

Anh Lê Trung Hiếu cho biết thêm: Hiện nay, giá nhiều loại nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển có xu hướng tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty xây dựng các phương án để cân đối, ổn định giá đầu ra, tăng cường kết nối thị trường vào dịp Tết sắp tới.

Tương tự, anh Phó Đình Trung, đại diện Cơ sở trái cây sấy Cường Hoa (ở xã Gia Kiệm) chia sẻ: Tình hình thị trường năm nay có nhiều tác động đến kế hoạch sản xuất hàng Tết của cơ sở, nhất là khi giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, dầu ăn… có nhiều biến động. Cơ sở vẫn tập trung vào các mặt hàng truyền thống gồm: các loại nui chiên, bắp chiên, trái cây sấy… Cơ sở chủ động kết nối với các đơn vị đối tác, các thị trường truyền thống để đảm bảo cân đối nguồn hàng cung ứng, chuẩn bị kế hoạch cho các đơn hàng cuối năm và phục vụ dịp Tết Nguyên đán từ sớm.

Ðẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, xu hướng tiêu dùng có nhiều thay đổi, nhiều DN, chủ thể OCOP của địa phương ngày càng chú trọng hoạt động kết nối giao thương, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại vào cuối năm. Việc tham gia hội chợ, triển lãm lớn, đặc biệt là những chương trình cấp quốc gia, cấp vùng về khuyến công, xúc tiến thương mại sẽ mở ra nhiều cơ hội để các DN, chủ thể OCOP của địa phương quảng bá, giới thiệu sản phẩm Tết, mở rộng các thị trường tiêu thụ, kênh phân phối tiềm năng.

Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống như: chợ, siêu thị…, nhiều công ty, chủ thể OCOP địa phương còn xây dựng kế hoạch quảng bá, kinh doanh sản phẩm Tết thông qua các sàn thương mại điện tử, các kênh mạng xã hội như: Facebook, TikTok Shop…

Đại diện Cơ sở sản xuất vang thanh long Anna (phường Dầu Giây) Ngô Thanh Long cho biết: Cơ sở sẽ tăng cường kết nối, tham gia nhiều chương trình kết nối cung - cầu, hội chợ mua sắm trong và ngoài thành phố vào dịp cuối năm. Điều này giúp cơ sở tìm kiếm thêm đối tác, khách hàng, cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ cho cao điểm mua sắm vào cuối năm và dịp Tết sắp tới. Song song đó, cơ sở chú trọng cải tiến bao bì, thiết kế hộp quà tặng các sản phẩm để thu hút khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Tương tự, ông Trương Văn Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ nông nghiệp Như Hoàng chia sẻ thêm: Năm nay, bên cạnh các sản phẩm hạt điều rang muối đạt chuẩn OCOP 4 sao, đơn vị còn dự kiến cung ứng các sản phẩm cà phê gồm: cà phê bột nguyên chất, cà phê túi lọc, cà phê phin giấy… cho thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Do đó, hợp tác xã sẽ tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, cũng như tham gia các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại dịp cuối năm để tìm kiếm cơ hội kết nối, mở rộng thị trường, nhất là đối với các sản phẩm, hàng hóa phục vụ Tết.