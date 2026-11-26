Chiều 26/11, bà Đỗ Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương TP. Đà Nẵng) cho biết, góp mặt tại Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026, các sản phẩm của doanh nghiệp Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm của nhiều đối tác tại thị trường Halal.

Các đại biểu tham quan gian hàng TP. Đà Nẵng tại Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026.

Theo đó, từ ngày 23/11 – 29/11, Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh Halal thế giới lần thứ 12 và Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên đoàn Đà Nẵng tham gia sự kiện Halal lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng xuất khẩu vào thị trường Halal toàn cầu.

Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 chính thức khai mạc sáng 26/11, với quy mô hơn 500 gian hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Góp mặt tại sự kiện, TP. Đà Nẵng gồm 2 gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch và quảng bá, xúc tiến thương mại.

Đối với gian hàng thương mại, tham gia và gửi sản phẩm trưng bày tại triển lãm lần này có 5 doanh nghiệp Đà Nẵng với các mặt hàng đặc trưng, mang đậm bản sắc địa phương gồm: bánh dừa nướng của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quý Thu, cà phê Tourane của Công ty TNHH Quốc tế NPI, hàng tơ lụa của Viethouse Silk, các sản phẩm từ quế của Công ty TNHH Sản xuất chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Quế và sản phẩm mô hình quà tặng lưu niệm Đà Nẵng của Công ty TNHH Conomi.

Trong số các mặt hàng giới thiệu, bánh dừa nướng và cà phê đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khách tham quan cùng đối tác quốc tế. Các đơn vị đã kết nối bước đầu được với nhiều đối tác để mở ra các cơ hội hợp tác, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Halal trong thời gian tới.

TP. Đà Nẵng xúc tiến thương mại, du lịch để tìm cơ hội khai thác tốt hơn thị trường Halal.

Cũng trong sáng khai mạc (26/11), gian hàng của Đà Nẵng đã đón Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cùng Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm, tạo thêm cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tiếp cận sâu hơn thị trường sở tại.

Song song với hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình công tác còn gắn kết chặt chẽ giữa lĩnh vực công thương và du lịch, tăng cường trao đổi thông tin thị trường, làm việc với các đối tác, cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp tại Istanbul nhằm mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và quảng bá điểm đến.

Việc lần đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới lần thứ 12 và Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 mở ra triển vọng tích cực để hàng hóa đặc trưng của Đà Nẵng từng bước thâm nhập sâu hơn vào thị trường Halal đầy tiềm năng. Thời gian tới, ngành Công Thương thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn Halal, nâng cao năng lực xuất khẩu và đẩy mạnh kết nối thị trường quốc tế.