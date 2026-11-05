Sân nhà có giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cản bước Thép Xanh Nam Định?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thép Xanh Nam Định vào lúc 18h ngày 6/11 trong khuôn khổ vòng 7 LPBank V.League 1-2026/27. Ảnh: VPF.

Trong khuôn khổ vòng 7 LPBank V.League 1-2026/27, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trở về sân nhà tiếp đón Thép Xanh Nam Định vào lúc 18h ngày 6/11. Đây được xem là một trong những thử thách đáng chú ý của đội bóng núi Hồng, khi đối thủ đang có chuỗi phong độ ấn tượng và cũng chính là cái tên đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sau 6 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có khởi đầu đầy tích cực với 11 điểm, tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đội bóng núi Hồng đang đứng trên nhiều đối thủ được đánh giá cao về tiềm lực như Ninh Bình, Công an TP Hồ Chí Minh hay Thể Công - Viettel…

Tuy nhiên, để duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng. Thử thách tiếp theo dành cho thầy trò HLV Phan Như Thuật là Thép Xanh Nam Định – đội bóng đang có 13 điểm với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp.

Ở thời điểm hiện tại, cục diện V.League vẫn chưa có sự phân hóa rõ rệt. Khoảng cách giữa đội xếp thứ 3 và đội đứng thứ 11 chỉ là 3 điểm, tương đương một chiến thắng. Điều đó cho thấy cuộc đua thứ hạng vẫn rất sít sao và mỗi điểm số đều có ý nghĩa quan trọng. Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, việc tiếp tục tích lũy điểm số không chỉ giúp đội bóng duy trì vị trí tốt mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng đường phía trước.

Tiền đạo Xuân Son sẽ không thể có mặt trong cuộc đối đầu lần này do chấn thương. Ảnh: VPF.

Về phía đội khách, Thép Xanh Nam Định dù không có được khởi đầu quá thuận lợi nhưng đã kịp thời lấy lại phong độ với chuỗi trận ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp trước Thanh Hóa (2-0), Đồng Nai (4-0) và Thể Công - Viettel (3-1).

Đáng chú ý, dù thiếu vắng đi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son, sức tấn công của đội bóng thành Nam vẫn không hề suy giảm. Nhiệm vụ ghi bàn được chia sẻ với những cái tên đáng chú ý như Phạm Tuấn Hải, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Ngọc Sơn và Lâm Ti Phông…

Bên cạnh đó, các ngoại binh như Caio Cesar, Romulo, Eboa Eboa và Tyler Crawford mang đến thêm lựa chọn về khả năng tranh chấp, phối hợp và tạo đột biến. Chiều sâu đội hình cho phép HLV Vũ Hồng Việt linh hoạt điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào một cá nhân.

Khả năng phối hợp, kiểm soát bóng và khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối phương đang giúp Nam Định tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Đội bóng này có thể triển khai tấn công từ trung lộ bằng những pha phối hợp ngắn, đồng thời chuyển hướng sang hai hành lang cánh khi đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

9 bàn thắng trong 3 trận gần nhất là minh chứng rõ nét cho hiệu quả trong cách vận hành hàng công của đội bóng thành Nam.

Hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần duy trì sự tập trung trước lối tấn công mạnh mẽ của Thép Xanh Nam Định. Ảnh: VPF.

Đối với đội chủ nhà, bài toán quan trọng nhất là duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, hạn chế không gian hoạt động của các cầu thủ tấn công đối phương và tận dụng tốt những cơ hội có được. Khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân sẽ đóng vai trò then chốt, bởi nếu để Nam Định áp đặt thế trận, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi sở trường.

Dù vậy, người hâm mộ Hà Tĩnh cũng có cơ sở để kỳ vọng vào những nhân tố đang chơi nổi bật trong đội hình. Ở khu vực trung tuyến, Luiz Antonio mang đến sự chắc chắn trong tranh chấp, khả năng điều tiết và tổ chức lối chơi. Trên hàng công, Daniel Passira đang cho thấy sự hòa nhập và khả năng tạo sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Đây sẽ là những điểm tựa quan trọng để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tìm kiếm cơ hội trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về chiều sâu lực lượng.

Những nhân tố đang chơi nổi bật trong đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mang tới nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ.

Lợi thế sân nhà cùng sự tự tin sau chuỗi trận tích cực là cơ sở để thầy trò HLV Phan Như Thuật hướng đến một kết quả thuận lợi. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy tính tổ chức, tinh thần chiến đấu và sự gắn kết giữa các tuyến, đồng thời cải thiện hiệu quả trong những tình huống quyết định.

Cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thép Xanh Nam Định vì thế hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, khi chủ nhà muốn tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại, còn đội khách cần chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu bảng. Với đội bóng núi Hồng, một kết quả tích cực không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn là lời khẳng định cho tham vọng cạnh tranh ở nhóm trên bảng xếp hạng mùa này.