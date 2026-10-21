Sân Mỹ Đình trước giờ Big Bang và biển người đổ bộ

Chỉ còn vài ngày nữa, Big Bang gặp gỡ khán giả Việt Nam trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Big Bang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos >. Hai đêm nhạc diễn ra tối 24 và 25/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của Big Bang với tư cách một nhóm sau khoảng 9 năm, đồng thời đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm nhạc Hàn Quốc. Ba thành viên tham gia chuyến lưu diễn gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong vào trưa 21/10, sân khấu chính đã dần thành hình với hệ thống sân khấu trung tâm cùng hai màn hình LED phụ kích thước lớn được bố trí ở hai bên.

Khu vực bên ngoài Mỹ Đình cũng đang dần được hoàn thiện để sẵn sàng đón hàng vạn khán giả cùng đổ về.

Cổng check-in, banner khổ lớn được bố trí thuận tiện để hướng dẫn khán giả di chuyển. Biển chỉ dẫn đến từng khu vực đã được lắp đặt.

Concert có 10 hạng vé, dao động từ một triệu đến 10,5 triệu đồng. Trong đó, hạng Ultimate VIP Package có giá cao nhất, tiếp đến là Diamond VIP Package 9,8 triệu đồng và Gold VIP Package 8,5 triệu đồng. Hạng vé thấp nhất CAT 5 có giá 1.000.000 đồng.

Trước thềm hai đêm diễn, ban tổ chức concert Big Bang cũng công bố hướng dẫn đổi vòng tay và làm thủ tục check-in dành cho khán giả tham dự chương trình tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo thông báo, khán giả cần thực hiện ba bước để nhận vòng tay và các quyền lợi đi kèm hạng vé đã mua.

Người tham dự phải xác định đúng hạng vé, sau đó di chuyển đến khu vực đổi vòng tay tương ứng và xếp hàng chờ đến lượt. Ban tổ chức yêu cầu khán giả tuân thủ việc phân luồng theo từng hạng vé nhằm phục vụ quá trình kiểm tra.

Ở bước tiếp theo, khán giả xuất trình vé điện tử hoặc mã QR được phát hành từ nền tảng CTicket. Nhân viên vận hành tại khu vực đổi vòng sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin và tính hợp lệ của vé.

Hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh, an toàn cho concert.

Khu vực kiểm tra an ninh được bố trí quạt để phục vụ khán giả và nhân viên kiểm tra.

Sau khi hoàn tất xác minh, nhân viên quét mã QR để thực hiện đổi vòng tay và trao các phần quà, quyền lợi tương ứng với từng hạng vé theo quy định của ban tổ chức. Số lượng vòng tay và quyền lợi đi kèm được cấp theo đúng hạng vé mà khán giả sở hữu.

Ban tổ chức cũng khuyến cáo khán giả chuẩn bị sẵn vé điện tử trước khi đến lượt kiểm tra để quá trình xác minh diễn ra nhanh chóng. Trường hợp gặp sự cố khi sử dụng vé điện tử, người tham dự cần đến quầy hỗ trợ thông tin được bố trí tại khu vực tổ chức để được nhân viên hướng dẫn xử lý.

Sức hút của hai đêm diễn còn tác động đến nhu cầu di chuyển và lưu trú. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, giá vé máy bay khứ hồi từ TPHCM đến Hà Nội vào dịp concert cao hơn khoảng 1-2 triệu đồng so với thời điểm trước đó. Lượng tìm kiếm du lịch Hà Nội cũng được ghi nhận tăng mạnh trong thời gian thông tin concert được công bố.

Cận hình ảnh sơ đồ sân khấu, với chú thích chi tiết về khu vực y tế, các hạng vé, khu vệ sinh...

Công tác bố trí ghế ngồi trên khán đài cũng đang được triển khai, từng bước hoàn thiện không gian tổ chức concert. Ảnh: Conranconcon.