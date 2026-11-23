Màn trình diễn pháo hoa tại sân vận động Mỹ đình trong buổi tối tổng duyệt.

Đêm tổng duyệt có màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật kéo dài 1 phút 20 giây, với quy mô gồm 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 dàn phun hỏa thuật và khoảng 400 ống hỏa thuật. Những chùm pháo hoa rực rỡ kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và hỏa thuật hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trên bầu trời Mỹ Đình, góp phần làm nóng bầu không khí trước thềm chương trình chính thức diễn ra vào tối 24/11.

Đây cũng là dịp để Ban Tổ chức kiểm tra, hoàn thiện các phương án kỹ thuật, nghệ thuật, phối hợp trình diễn và bảo đảm an toàn, hướng tới một đêm nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhân dân Thủ đô và khán giả cả nước.

Màn pháo hoa trong đêm tổng duyệt không chỉ là điểm nhấn thị giác hấp dẫn mà còn là lời chào đầy sắc màu trước ngày hội văn hóa đặc biệt tại Thủ đô.

Cũng trong buổi tối tổng duyệt, giữa không gian thư pháp đầy mê hoặc, “Divo" Tùng Dương khiến sân khấu bùng nổ với giọng hát nội lực và phong cách trình diễn đầy cảm xúc. Từng giai điệu khi cuộn trào mãnh liệt, lúc lại bay bổng, tựa những nét bút rồng bay phượng múa.

Hãy cùng đếm ngược đến ngày 24/11 để hòa mình vào không gian nghệ thuật đầy sắc màu và cảm xúc của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam".