Săn mây trắng, đón mùa hoa vàng
Có những mùa hoa không cần phải đi thật xa mới có thể gặp. Ngay ở ngoại thành Hà Nội, khi tiết trời chuyển sang những ngày cuối thu, núi rừng Ba Vì lại khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Không kiêu sa, cũng chẳng cần chăm chút cầu kỳ, loài hoa dại này cứ thế bung nở giữa núi rừng, ven những con đường quanh co và dưới tán thông xanh. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi rời xa những ồn ào phố thị, lên Ba Vì để đi bộ giữa rừng hoa, tận hưởng không khí trong lành và khám phá một điểm hẹn mùa thu rất đáng trải nghiệm ngay gần Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/san-may-trang-don-mua-hoa-vang-246261105145545964.htm