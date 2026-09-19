Săn mây Nha Trang, ngắm biển mây hiếm có giữa phố biển

Một trong những điểm có thể ngắm biển mây nằm ở khu vực núi Hòn Én thuộc xã Vĩnh Phương cũ, nay là phường Bắc Nha Trang. Khác với những vùng núi cao thường xuyên có mây, biển mây ở Nha Trang chỉ xuất hiện khi điều kiện thời tiết, độ ẩm và nhiệt độ thuận lợi. Vì vậy, người săn mây thường phải lên núi từ khi trời còn tối, chờ đợi bình minh và đôi khi cần thêm một chút may mắn.

Khi trời vừa hửng sáng, biển mây phủ kín những vùng thấp giữa các dãy núi. Phía xa, đường chân trời đô thị Nha Trang thấp thoáng trong ánh bình minh.

Mây dồn thành một khoảng trắng rộng giữa núi đồi, trong khi khu dân cư phía bên kia đã dần hiện rõ. Đây cũng là nét đặc biệt của điểm săn mây nằm không xa khu vực đô thị Nha Trang.

Từ điểm cao của núi Hòn Én, người săn mây có thể chọn một góc nhỏ để ngồi chờ bình minh, ngắm biển mây chuyển động dưới chân núi.

Một ấm trà nóng giữa buổi sớm càng làm chuyến săn mây thêm thú vị. Trong lúc chờ ánh sáng đẹp nhất, du khách có thể thong thả ngắm cảnh sắc thay đổi từng phút trước mắt.

Không phải chuyến đi nào cũng có thể bắt gặp khung cảnh này. Biển mây ở Nha Trang phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, bởi vậy khoảnh khắc mây xuất hiện đúng lúc bình minh càng khiến hành trình chờ đợi trở nên đáng nhớ.

Ở góc nhìn rộng hơn, những đỉnh núi nhô lên giữa biển mây, phía xa là vùng biển Nha Trang. Núi, mây và biển nối tiếp nhau thành nhiều lớp trong ánh nắng sớm.

Khi nắng lên, những tòa nhà khu vực trung tâm Nha Trang dần hiện rõ phía sau biển mây. Trong cùng một khung hình, núi, mây, đô thị và biển tạo nên một Nha Trang khác với hình ảnh phố biển quen thuộc.

Video: Toàn cảnh biển mây xuất hiện trong ánh bình minh tại khu vực núi Hòn Én, phường Bắc Nha Trang.