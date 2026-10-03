“Săn mây” cực phẩm trên đỉnh Fansipan

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‏Đến ‏ ‏Sa Pa‏ ‏ những ngày đầu tháng 10, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp biển mây phủ trắng thung lũng, len qua sườn đồi và ôm lấy những bản làng như một dải lụa khổng lồ. Nếu muốn chạm tới "cực phẩm mùa mây", không nơi nào lý tưởng hơn đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m.‏

‏Bước vào cabin, một thế giới kỳ vĩ của vùng cao Tây Bắc dần hiện ra trước mắt: phía dưới là ‏ ‏thung lũng Mường Hoa‏ ‏ với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, những dòng suối trong veo vắt ngang sườn núi. Khi cabin lên cao, vượt qua tầng rừng nguyên sinh của dãy Hoàng Liên Sơn, du khách có cảm giác như đang lướt trên những dải lụa mây trắng mềm mại.‏

‏Đặt chân lên đỉnh ‏ ‏Fansipan‏ ‏, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành chỉ từ 12–15 độ C, bao mệt mỏi dường như tan biến hết. Xung quanh là biển mây cuộn trào ôm lấy từng chỏm núi trùng điệp, bầu trời trong vắt xóa nhòa ranh giới đất trời, đưa bước chân du khách lạc vào một miền cổ tích thuần khiết.‏

‏Nếu mây mùa hè đến rồi tan nhanh sau cơn mưa bất chợt, thì mùa thu chính là thời điểm mây trên đỉnh Fansipan đẹp nhất trong năm. Độ ẩm cao cùng nền nhiệt ổn định khiến mây dày và bền hơn, tạo thành những đại dương mây trắng phủ kín thung lũng. Từ sáng sớm đến khoảng 9 giờ, du khách dễ dàng chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục khi những dãy núi nhấp nhô nổi lên giữa biển mây bất tận.‏

‏Dù là lúc bình minh hay khi hoàng hôn buông xuống, khoảnh khắc săn mây trên Fansipan vẫn luôn là "cực phẩm" khó nơi nào sánh được. Giữa khung cảnh yên bình ấy, mọi muộn phiền như được trút bỏ, để rồi lặng người nhìn mặt trời khuất dần sau những ngọn núi Hoàng Liên Sơn đang được mây ôm ấp.‏

‏Biển mây hòa cùng quần thể kiến trúc tâm linh tạo nên một khung cảnh huyền diệu tựa chốn thần tiên. Giữa làn mây bồng bềnh, Đại tượng Phật A Di Đà uy nghi sừng sững, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát uy nghi, con đường La Hán với 18 pho tượng đồng lặng lẽ ẩn hiện dưới gốc đỗ quyên cổ thụ, hay Kim Sơn Bảo Thắng Tự cổ kính. Đứng giữa không gian tĩnh tại ấy, giữa đất trời bao la và biển mây vô tận, nhiều du khách gọi đây là khoảnh khắc an yên và xúc động nhất trong cả hành trình.‏

‏"Mình thực sự choáng ngợp trước biển mây trên đỉnh Fansipan. Đứng giữa không gian bao la, nhìn những tầng mây bồng bềnh, có cảm giác như đang bước giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Một trải nghiệm thực sự khó quên"‏ ‏ - chị Hồng Hạnh, du khách Hà Nội chia sẻ.‏

‏Sau những phút giây vỡ òa cảm xúc, du khách có thể dừng chân tại quán cà phê Du Soleil hoặc thư thả ngắm dãy Hoàng Liên Sơn tại Starbucks Fansipan, Phê La. Giữa không gian đậm dấu ấn thổ cẩm Tây Bắc ấm cúng, nhấm nháp ly cà phê nóng hổi và phóng tầm mắt ngắm mây trôi ngoài khung cửa là một trải nghiệm thư thái, xua tan hết cái lạnh vùng cao.‏

‏Dịp này, bức tranh mùa thu còn được tô điểm bởi đồi hoa cẩm tú cầu, thung lũng hoa hồng, hoa xác pháo, dong riềng đỏ và hoa cánh bướm khoe sắc trong gió… biến đỉnh núi cao nhất Việt Nam thành một thảo nguyên hoa thu nhỏ giữa lưng chừng trời. Khung cảnh lãng mạn ấy đang là điểm check-in được nhiều du khách trẻ săn đón.‏

‏Đừng quên ghé thăm Bản Mây – không gian văn hóa quy tụ nếp nhà truyền thống của 8 cộng đồng dân tộc: H'Mông Sa Pa, H'Mông Điện Biên, Xa Phó, Tày, Giáy, Dao Đỏ, Thái và Hà Nhì. Giữa những nếp nhà mộc mạc và sắc thổ cẩm rực rỡ, du khách có cơ hội được khám phá không gian văn hóa nguyên bản: tự tay thử nghề dệt thổ cẩm, làm hương, đan mây tre, in hoa văn bằng sáp ong, hay khoác lên mình bộ trang phục truyền thống để cảm nhận rõ hơi thở vùng cao.‏

‏Không khí nơi đây càng thêm rộn ràng với những điệu múa sạp, tiếng khèn gọi bạn tình, cùng hai show diễn nghệ thuật thực cảnh "Đỉnh thiêng du ký" và "Tây Bắc mùa hoa nở" – kể câu chuyện vùng sơn cước bằng âm nhạc, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu hiện đại.‏

‏Thời tiết se lạnh đặc trưng của Sa Pa càng khiến những món đặc sản vùng cao như lẩu cá hồi, thịt bản nướng, thắng cố hay bánh hạt dẻ trở thành sức hấp dẫn không thể chối từ, để du khách "nạp năng lượng" sau một hành trình khám phá trọn vẹn, đồng thời cảm nhận rõ hơn hương vị và nhịp sống đặc trưng của vùng cao Tây Bắc. ‏

‏Chuyến săn mây trên "Nóc nhà Đông Dương" những ngày mùa thu này hứa hẹn sẽ mang đến những ký ức đẹp, dịu dàng và đong đầy cảm xúc cho du khách.‏