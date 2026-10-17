Sản lượng thủy sản đạt 472,4 tấn

Mô hình nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trong toàn tỉnh đạt trên 300 ha. Vùng phát triển nuôi thủy sản tập trung tại các xã: Trường Hà, Hà Quảng, Phan Thanh… Nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao được người dân đưa vào nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập như: Cá tầm, cá bỗng, cá lăng, cá chiên, ếch…

Toàn tỉnh có một cơ sở nuôi và nuôi lưu giữ thủy sản nhập khẩu (cá tầm Đông Bắc Á), xã Phục Hòa được Cục Thủy sản và Kiểm ngư cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống để làm thực phẩm. Đến nay, cơ sở thực hiện nuôi cách ly lưu giữ 250 tấn cá tầm Đông Bắc Á. Trong đó, 100 tấn của Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu TB, 150 tấn của Công ty TNHH Hải Phú Thịnh.