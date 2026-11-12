Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt trên 266.000 tấn

Nhiều hộ chú trọng áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi đạt gần 123.000 tấn, thịt gia cầm hơi đạt 126.000 tấn, thịt trâu, bò đạt trên 16.000 tấn.

Để duy trì và phát triển sản xuất, các địa phương chú trọng hướng dẫn người dân tái đàn phù hợp, chủ động phòng, chống dịch bệnh, chống đói rét cho đàn vật nuôi; đồng thời áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Đáng chú ý, chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại tiếp tục được mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 1.620 trang trại chăn nuôi. Nhiều cơ sở đã ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất như sử dụng giống năng suất cao, hệ thống chuồng lạnh, tự động hóa khâu cung cấp thức ăn, nước uống, sát trùng và xử lý môi trường.

Cùng với đó, các chuỗi liên kết giá trị từng bước được hình thành, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.