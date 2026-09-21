Sản lượng rượu vang Pháp gần chạm đáy lịch sử 70 năm

Rượu vang được bày bán tại cửa hàng ở Paris, Pháp. Ảnh: TTXVN

"Vòng luẩn quẩn"

Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất lại là nơi có khí hậu ôn hòa hơn, điển hình như thung lũng Loire và vùng Champagne.

Trong khi đó, các nhà sản xuất vang tại những khu vực phía Nam như Bordeaux và Languedoc-Roussillon cũng cho biết sản lượng thu hoạch năm nay cao hơn năm ngoái.

Những tác động của biến đổi khí hậu đang làm nóng lên cuộc tranh luận xoay quanh các quy định nghiêm ngặt quản lý ngành rượu vang Pháp. Nhiệt độ cao cũng khiến mùa thu hoạch nho đến sớm hơn, kéo theo những vấn đề lớn về logistics đối với các nhà làm vang.

Những thay đổi này cũng gây ra tác động kinh tế đáng kể đối với ngành rượu vang nói riêng và nền kinh tế nói chung. Vụ thu hoạch năm nay có thể đẩy Pháp xuống vị trí thứ ba trong số các quốc gia sản xuất rượu vang.

Đầu tháng 9, Chính phủ Pháp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này xuống còn 0,5%, từ mức 1% đưa ra hồi đầu năm, đồng thời ước tính đợt nắng nóng và hạn hán sẽ khiến tăng trưởng năm nay giảm 0,1 điểm phần trăm.

Trong khi đó, tại các điền trang rượu vang, chi phí sản xuất ngày càng tăng cao. Các doanh nghiệp hiện đang cạn kiệt nguồn tiền mặt.

Khí hậu càng biến động, khả năng đầu tư càng giảm, khiến ngành rượu vang Pháp đang bị cuốn vào "vòng luẩn quẩn".

Cuối mùa hè, Chính phủ Pháp công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá hơn 1 tỉ euro (1,15 tỉ USD) nhằm hỗ trợ nông dân và các nhà trồng nho bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng. Nhu cầu đầu tư để thích ứng với biến đổi khí hậu có thể thúc đẩy quá trình hợp nhất trong ngành.

Tiêu thụ giảm, tìm kiếm thị trường mới

Những thách thức do biến đổi khí hậu xuất hiện đúng lúc ngành rượu vang vốn đã phải đối mặt với tình trạng tiêu thụ sụt giảm. Tỉ lệ người dân uống rượu vang thường xuyên đã giảm từ 50% dân số năm 1960 xuống dưới 10% vào năm 2018.

Lạm phát tăng cao và mức thuế quan trong 5 năm qua đã góp phần khiến lượng rượu vang tồn kho ngày càng lớn.

Trước tình hình đó, các điền trang đang nhổ bỏ những gốc nho để giảm sản lượng. Riêng tại vùng Bordeaux, khoảng 20.000 ha vườn nho đã bị nhổ bỏ kể từ năm 2023, đưa diện tích trồng nho còn lại xuống khoảng 83.000 ha.

Trong năm 2026, khoảng 4% tổng diện tích trồng nho của Pháp cũng bị nhổ bỏ trong một chương trình hỗ trợ của chính phủ, theo đó người trồng nho sẽ được nhận 4.000 euro (4.590 USD) cho mỗi ha nếu loại bỏ vĩnh viễn các gốc nho.

Tình trạng khủng hoảng hiện nay của ngành rượu vang Pháp đang buộc những nhân vật chủ chốt trong ngành sản xuất nhanh chóng tìm kiếm các thị trường, sản phẩm và thế hệ khách hàng mới.

Mỹ là một thị trường thử nghiệm tuyệt vời để các nhà sản xuất tìm cách chinh phục người tiêu dùng bằng những sản phẩm mới. Nam Mỹ, trong đó có Brazil, và Ấn Độ cũng là những thị trường mới đầy triển vọng cho rượu vang Pháp, nhờ hàng loạt thỏa thuận thương mại mới được ký kết trong những năm gần đây.