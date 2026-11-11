Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 608.500 tấn

Bà con xã An Khánh thu hoạch vụ mùa năm 2026.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chuyên môn, tổng diện tích cây lương thực có hạt cả năm của tỉnh ước đạt 115.533ha, bằng 99% kế hoạch; sản lượng ước đạt 608.500 tấn, bằng 103% kế hoạch. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa đạt 87.641ha, sản lượng 477.900 tấn, vượt 3,2% kế hoạch; diện tích ngô đạt 27.892ha, sản lượng 130.628 tấn, vượt 2,3% kế hoạch.

Cùng với nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, toàn tỉnh có khoảng 62.000ha lúa áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất an toàn, bền vững, chiếm 70% tổng diện tích gieo cấy.

Đối với cây rau, diện tích gieo trồng khoảng 18.570ha, sản lượng ước đạt 346.782 tấn, vượt 8% kế hoạch. Toàn tỉnh đã chuyển đổi khoảng 1.212ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, đạt 101% kế hoạch. Diện tích cây ăn quả ước đạt 19.365ha, trong đó trồng mới 450ha, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Năm 2027, tỉnh phấn đấu đạt sản lượng lương thực 594.400 tấn, rau các loại 327.000 tấn. Để thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất.