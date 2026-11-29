Người dân đưa máy móc vào thu hoạch lúa, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Trong nhóm cây trồng chủ yếu, diện tích lúa ước đạt 29.997 ha, sản lượng 139.413 tấn; ngô đạt 41.687 ha, sản lượng 153.223 tấn. Diện tích lúa bằng 100% kế hoạch, tăng 11% so với năm 2025; diện tích ngô vượt 3,7% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ. Sản lượng lúa và ngô lần lượt đạt 96,4% và 97,7% kế hoạch.

Cây thuốc lá tiếp tục là cây trồng hàng hóa có kết quả nổi bật, diện tích 8.388 ha, vượt 21,8% kế hoạch; sản lượng đạt 21.040 tấn, vượt 15,4% kế hoạch và tăng 24,2% so với năm 2025. Cây sắn có diện tích 3.400 ha, sản lượng 51.365 tấn, vượt kế hoạch cả về diện tích và sản lượng.

Một số cây trồng khác cũng đạt kết quả khả quan. Diện tích dong riềng ước đạt 1.456 ha, sản lượng 82.536 tấn, vượt lần lượt 35,5% và 36,9% kế hoạch. Cây gừng trâu có diện tích 181 ha, sản lượng 3.247 tấn; cỏ chăn nuôi đạt 1.683 ha, sản lượng 64.551 tấn.

Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất một số cây trồng còn gặp khó khăn, chưa đạt mục tiêu đề ra. Sản lượng mía ước đạt 146.081 tấn, bằng 74,6% kế hoạch; thạch đen đạt 2.137 tấn, bằng 72,2% kế hoạch. Diện tích lạc, đỗ tương và khoai tây đều thấp hơn kế hoạch, trong đó khoai tây đạt 101 ha, sản lượng 1.544 tấn, bằng 56,3% kế hoạch.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo sản xuất trồng trọt theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; cơ cấu lại cây trồng phù hợp với lợi thế từng địa phương, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chủ động phòng trừ sâu bệnh, phát triển các cây trồng hàng hóa có tiềm năng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.