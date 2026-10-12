Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng tăng hơn 9%

Một góc cảng Tiên Sa thuộc Cảng Đà Nẵng.

Cụ thể, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 73,73% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng container tăng 9,24% so với cùng kỳ và đạt 74,97% kế hoạch năm.

Về đầu tư, Cảng Đà Nẵng tiếp tục triển khai các dự án đã được phê duyệt, trong đó chú trọng các dự án trọng điểm như: Trung tâm Dịch vụ logistics Hòa Vang, Khách sạn Cảng Đà Nẵng, Tòa nhà văn phòng Cảng Đà Nẵng, Dự án nâng cấp và mở rộng tuyến luồng vũng quay tàu cho tàu 50.000 DWT ra vào Cảng Tiên Sa, v.v…

Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng Trần Lê Tuấn cho biết: Cảng phấn đấu cả năm 2026 đạt sản lượng hàng hóa trên 17 triệu tấn hàng hóa, doanh thu hợp nhất đạt trên 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 580 tỷ đồng…

PHÚ NAM