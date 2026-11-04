Sản lượng gỗ khai thác 10 tháng qua trên cả nước ước đạt 21,7 triệu m³. (Ảnh: HV/Vietnam+)

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng Mười và 10 tháng kể từ đầu năm 2026 của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/11, thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của Việt Nam tiếp tục được duy trì, bảo đảm nguồn cung và an ninh lương thực quốc gia.

Tính đến ngày 20/10, cả nước gieo cây được 1.369,9 nghìn ha lúa mùa, diện tích đã thu hoạch đạt 955,2 nghìn ha (chiếm 69,7% diện tích gieo cấy).

Sản lượng gỗ khai thác 10 tháng qua (tính từ đầu năm 2026) trên cả nước ước đạt 21,7 triệu m³ (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025).

Số liệu cập nhật từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho thấy, trong tháng 10/2026, các địa phương đã đẩy nhanh trồng rừng theo kế hoạch; sản lượng gỗ khai thác tiếp tục tăng, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu gỗ phục vụ chế biến; giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 10/2026 đạt 16,13 tỷ USD (tăng 7,3%).

Lũy kế 10 tháng qua, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 237,2 nghìn ha (tăng 0,3%); diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 575,4 nghìn ha; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 76,1 triệu cây (tăng 1,5%); diện tích rừng được bảo vệ đạt 13,11 triệu ha (tăng 1,7%); sản lượng gỗ khai thác tăng 6,1%.

Chăn nuôi lợn, gia cầm, thủy sản trong thời gian qua cũng phát triển ổn định.

Theo báo cáo tại họp báo, tổng đàn lợn tính đến thời điểm cuối tháng 10/2026 ước tăng 5,1% so với cùng thời điểm năm trước, đàn gia cầm tăng 3,5%.

Thủy sản tháng 10/2026 ước đạt 959,6 nghìn tấn (tăng 4,4%), tính chung 10 tháng qua đạt 8.850,5 nghìn tấn (tăng 4,0%)./.