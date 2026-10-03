Sản lượng điều hành bay tăng 8,71% trong quý III/2026

Lũy kế đến hết quý III, sản lượng điều hành bay của VATM đạt 72,31% kế hoạch năm, doanh thu đạt 75,11%. Lợi nhuận trước thuế trong quý ước đạt gần 119 tỷ đồng.

Điều hành an toàn hơn 251 nghìn chuyến bay trong quý III/2026. Ảnh: VATM.

Việc rà soát, tối ưu hóa vùng trời, phương thức bay và phương thức phối hợp điều hành bay tiếp tục được thực hiện tại nhiều khu vực, sân bay.

Tổng công ty hoàn thành chuyển đổi khai thác kiểm soát tiếp cận Cát Bi ngày 3/9/2026; triển khai chuyển đổi giai đoạn PFI 2 tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát tiếp cận - tại sân Tân Sơn Nhất từ ngày 17/8/2026.

Các dịch vụ thông báo tin tức hàng không, khí tượng hàng không và hệ thống kỹ thuật thông tin, dẫn đường, giám sát được duy trì phục vụ hoạt động bay.

Công tác quản lý an toàn tiếp tục được chú trọng thông qua triển khai quản lý rủi ro mệt mỏi đối với kiểm soát viên không lưu.

Về đầu tư xây dựng, tại dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay thuộc dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, VATM tập trung giải quyết các vướng mắc về thi công, thiết bị và phối hợp bàn giao hạ tầng.

Dự án Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh đã hoàn thành 28 trong tổng số 30 gói thầu, tiếp tục xử lý các nội dung nghiệm thu, thanh quyết toán và những tồn tại của hệ thống thiết bị trong quá trình vận hành.

Các dự án Đài Kiểm soát không lưu Đồng Hới, Cà Mau và các dự án radar được tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ.