Sản lượng điện toàn hệ thống của EVN tăng 9,8% trong 10 tháng năm 2026

Cán bộ EVN kiểm tra vận hành lưới truyền tải điện. (Nguồn: EVN)

Những con số “biết nói”

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 10/2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 31,58 tỷ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh. Cùng thời gian, sản lượng điện truyền tải ước đạt 239,23 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu huy động nguồn điện 10 tháng, nhiệt điện than tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 147,78 tỷ kWh, tương đương 49,7% tổng sản lượng. Tiếp đến là thủy điện đạt 73,39 tỷ kWh, chiếm 24,7%; tua bin khí đạt 23,28 tỷ kWh, chiếm 7,8%. Các nguồn năng lượng tái tạo đóng góp 40,72 tỷ kWh, chiếm 13,7%, trong đó điện mặt trời đạt 24,04 tỷ kWh và điện gió đạt 15,37 tỷ kWh. Điện nhập khẩu đạt 11,77 tỷ kWh, chiếm 4%.

Song song với nhiệm vụ cung ứng điện, EVN tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm, đặc biệt tập trung đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm.

Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, gồm hai tổ máy với tổng công suất 1.403 MW, đã cơ bản hoàn thành, sản lượng điện phát lên lưới quốc gia đạt 620 triệu kWh. Mục tiêu đặt ra là phát điện thương mại từ cả hai tổ máy trong năm 2026.

Dự án LNG Quảng Trạch II, tổng công suất 1.612,8 MW, đã khởi công và triển khai các công việc theo hợp đồng. Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, công suất 1.200 MW, đã ký hợp đồng cho gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện. Tại Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, công suất 200 MW, các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị đang được triển khai đồng thời; cầu Hiếu Liêm được đặt mục tiêu nghiệm thu, đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2026.

Về lưới điện, trong 10 tháng qua, EVN và các đơn vị đã khởi công 150 công trình, hoàn thành đóng điện 137 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV. Trong đó đã nghiệm thu, đóng điện máy biến áp (MBA) AT1 500kV-900MVA thuộc Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Di Linh; đóng điện 3 công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc gồm: trạm biến áp 220kV Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và Phú Quốc – Bắc Phú Quốc.

Khu vực thi công Dự án Nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng. (Nguồn: EVN)

Dấu ấn ngành điện trên VneID

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, dịch vụ chăm sóc khách hàng của EVN cũng ngày càng đổi mới và số hóa. Dấu ấn đậm nét là sau khi ứng dụng EVN CSKH và số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 được đưa vào sử dụng, EVN tiếp tục thành lập trang Chăm sóc khách hàng EVN (EVN CSKH), tích hợp trên trang thông tin điện tử tổng hợp của EVN (https://www.evn.com.vn/), được hiển thị là menu cấp 1 “EVN và Khách hàng”. Trang EVN CSKH là nền tảng trải nghiệm khách hàng số của EVN, được thiết kế đồng nhất về tính năng nghiệp vụ, tích hợp toàn bộ các tiện ích của App EVN CSKH.

Đặc biệt, 12 dịch vụ công ngành điện đã chính thức được triển khai trên ứng dụng VNeID trong phạm vi toàn quốc. Các dịch vụ bao gồm cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, trung áp; thay đổi chủ thể, mục đích, định mức sử dụng điện; gia hạn, chấm dứt hợp đồng mua bán điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm, công suất sử dụng điện, thông tin đăng ký trên hợp đồng; ngừng cấp điện và cấp điện trở lại theo yêu cầu.

Việc cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VneID góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ khách hàng đa kênh, trực tuyến của EVN, hướng đến đơn giản hóa trải nghiệm khách hàng.

12 dịch vụ công ngành điện đã chính thức được triển khai trên ứng dụng VNeID trong phạm vi toàn quốc. (Nguồn: EVN)

Nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian cuối năm

Theo số liệu tính toán cập nhật của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 11 năm 2026 ước đạt 28,9 tỷ kWh (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025).

Để đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của đất nước, EVN yêu cầu các đơn vị chủ động phương án vận hành, bảo đảm nguồn cung và hạn chế nguy cơ sự cố trong những tháng cuối năm.

Đối với thủy điện, các đơn vị phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thủy văn; phối hợp với địa phương và cơ quan quản lý xây dựng phương án ứng phó tác động bất lợi của El Nino.

Đồng thời, phối hợp với NSMO sử dụng hiệu quả nguồn nước, phấn đấu đưa mực nước các hồ chứa lên mức dâng bình thường vào cuối năm, tạo điều kiện bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tiếp theo.

Với nhiệt điện, EVN yêu cầu duy trì khả năng vận hành, sẵn sàng huy động theo yêu cầu của NSMO nhằm hỗ trợ tích nước hồ thủy điện; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, hạn chế sự cố và suy giảm công suất do nguyên nhân chủ quan.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện, EVN chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tăng cường huy động nhân lực, vật tư, thiết bị và máy móc thi công tại công trường; tổ chức rà soát lại tiến độ tổng thể và chi tiết từng hạng mục, bố trí thi công liên tục, khoa học, đảm bảo an toàn – chất lượng; đồng thời chủ động phối hợp với các bên liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ theo kế hoạch.

Về xây dựng lưới điện, EVN tập trung đóng điện toàn tuyến đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500 kV Long Thành. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đẩy nhanh lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), hướng đến tổng quy mô 805 MW. Tổng công ty Điện lực miền Nam bảo đảm tiến độ các dự án cấp điện cho Phú Quốc phục vụ APEC 2027.

EVN đồng thời đề nghị người dân, khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm, góp phần giảm nguy cơ sự cố và hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao.