Sản lượng điện tiếp tục tăng cao, tháng 11 dự kiến tăng 14,4%

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 10/2026, hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng đạt 31,58 tỷ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 10 tháng, sản lượng điện đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8%.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm

Song song với nhiệm vụ cung ứng điện, EVN tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm.

Đối với các dự án nguồn điện, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, gồm 2 tổ máy sử dụng nhiên liệu than với tổng công suất 1.403MW, đã cơ bản hoàn thành. Đến nay, dự án đã phát lên lưới điện quốc gia 620 triệu kWh, phấn đấu đưa cả 2 tổ máy vào vận hành thương mại trong năm 2026.

Cũng tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.612,8MW, đã được khởi công và đang triển khai các công việc theo hợp đồng đã ký kết.

Đối với dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái, quy mô 4 tổ máy, tổng công suất 1.200MW, EVN đã ký kết hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện.

Trong khi đó, dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 200MW, đang được tổ chức thi công đồng loạt tại nhiều hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành nghiệm thu, đưa cầu Hiếu Liêm vào sử dụng trước ngày 30/11/2026.

Về lưới điện, trong 10 tháng đầu năm, EVN và các đơn vị đã khởi công 150 công trình, hoàn thành đóng điện 137 công trình từ cấp điện áp 110-500kV. Trong đó có 5 công trình 500 kV, 16 công trình 220kV và 116 công trình 110kV.

Một số công trình đáng chú ý đã hoàn thành đóng điện gồm máy biến áp AT1 500kV - 900 MVA thuộc dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Di Linh.

Đặc biệt, EVN đã đóng điện 3 công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, gồm Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc.

Cùng với đầu tư hạ tầng, EVN tiếp tục mở rộng các kênh chăm sóc khách hàng trên môi trường số.

Sau khi đưa ứng dụng EVN CSKH và tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động, Tập đoàn tiếp tục xây dựng trang Chăm sóc khách hàng EVN, tích hợp trên website của tập đoàn, thông qua chuyên mục "EVN và Khách hàng".

Nền tảng này được thiết kế đồng bộ với ứng dụng EVN CSKH, tích hợp các tiện ích phục vụ khách hàng sử dụng điện.

Đáng chú ý, EVN đã chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng định danh điện tử VNeID trên phạm vi toàn quốc.

Các dịch vụ bao gồm cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, trung áp; thay đổi chủ thể, mục đích và định mức sử dụng điện; gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng mua bán điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm, công suất sử dụng điện, thông tin hợp đồng; ngừng cấp điện và cấp điện trở lại theo yêu cầu.

Việc tích hợp các dịch vụ trên VNeID góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc khách hàng trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về điện.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 11/2026 dự kiến đạt 28,9 tỷ kWh, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: EVN).

Chủ động phương án cung ứng điện những tháng cuối năm

Theo tính toán cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 11/2026 dự kiến đạt 28,9 tỷ kWh, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Để đáp ứng nhu cầu điện, EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 168 và 169 ngày 27/6/2026 của Chính phủ.

Trong đó, các đơn vị thủy điện phải thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thủy văn, chủ động xây dựng phương án ứng phó với tác động bất lợi của El Nino. Đồng thời, phối hợp với NSMO điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn nước, phấn đấu đưa mực nước các hồ về mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Đối với các nhà máy nhiệt điện, EVN yêu cầu duy trì mức độ sẵn sàng cao, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, đồng thời hỗ trợ quá trình tích nước tại các hồ thủy điện.

Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị, hạn chế sự cố và suy giảm công suất do nguyên nhân chủ quan; bảo đảm đủ nhiên liệu cho sản xuất điện, duy trì tồn kho theo quy định và khẩn trương ký kết hợp đồng cung cấp than phục vụ phát điện năm 2027.

Trong lĩnh vực truyền tải, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được yêu cầu duy trì mức độ khả dụng cao nhất của hệ thống đường dây, thiết bị và triển khai các giải pháp giảm thiểu sự cố.

Đối với các tổng công ty, công ty điện lực, EVN yêu cầu tăng cường dự báo phụ tải, xây dựng phương án ứng phó với tình huống thiếu công suất vào giờ cao điểm. Trong đó, chủ động làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để xây dựng kế hoạch dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải khi cần thiết.

Các đơn vị cũng phải đánh giá tác động của điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và sự phát triển của xe điện đến nhu cầu phụ tải; đồng thời đẩy mạnh tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả và chuẩn bị các phương án điều tiết phụ tải.

Bên cạnh đó, EVN yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương triển khai hiệu quả Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, trong đó có các chính sách hỗ trợ đầu tư nguồn điện này.

Về đầu tư xây dựng, EVN tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tại các công trường.

Trong những tháng cuối năm, Tập đoàn đặt mục tiêu đưa cả 2 tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại; hoàn thiện thiết kế kỹ thuật dự án LNG Quảng Trạch II trình EVN trong quý IV/2026; hoàn thiện, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án LNG Quảng Trạch III trong cùng kỳ.

Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục được tập trung thi công, bám sát các mốc tiến độ quý IV và kế hoạch năm 2026.

Đối với lưới điện, EVN tập trung hoàn thành đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500kV Long Thành.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) được giao đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) trên lưới điện phân phối, hoàn thành phần công suất còn lại để đạt tổng quy mô 805MW.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tiếp tục bảo đảm tiến độ các dự án cấp điện cho phụ tải Phú Quốc, phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Cùng với các giải pháp vận hành và đầu tư, EVN khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện, hạn chế nguy cơ sự cố và kiểm soát chi phí tiền điện.