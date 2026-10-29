Sản lượng điện thương phẩm tại Đà Nẵng tăng 13,6%

Trong cơ cấu tiêu thụ điện, nhóm quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40,77%, tương đương 2.355,37 triệu kWh. Tiếp đến là nhóm công nghiệp - xây dựng với 34,83%, tương đương 2.012,45 triệu kWh.

Hiện PC Đà Nẵng cung cấp điện cho 901.205 khách hàng, trong đó khách hàng sinh hoạt chiếm 90%. Trong 9 tháng, sản lượng điện tiết kiệm toàn thành phố đạt 384,4 triệu kWh, tương đương 7% sản lượng điện thương phẩm. Dự kiến cả năm 2026, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 7,5 tỷ kWh, tăng 13,5% so với năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, ngành điện đang triển khai 21 dự án đầu tư lưới điện 110kV giai đoạn 2026 - 2030. Đến nay, 5 dự án đã hoàn thành nghiệm thu, đóng điện; 16 dự án còn lại đang triển khai các thủ tục đầu tư, thi công theo kế hoạch, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn, nhất là các phụ tải công suất lớn.

Về năng lượng tái tạo, toàn thành phố hiện có khoảng 7.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 377 MW. Trong đó, 3.155 hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ phát triển theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, với tổng công suất 132,98 MW. Những tháng cuối năm, PC Đà Nẵng tập trung rà soát lưới điện, triển khai phương án phòng, chống thiên tai, bão lụt và đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn.