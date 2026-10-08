Sản lượng điện thương phẩm đạt 512,07 triệu kWh, tăng 5,68% so với cùng kỳ

Lãnh đạo Công ty Điện lực Cao Bằng kiểm tra công tác vận hành tại trạm biến áp 110kV.

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đạt 512,07 triệu kWh, tăng 5,68% so với cùng kỳ, bằng 74,86% kế hoạch năm 2026. Tỷ lệ tổn thất điện năng được kiểm soát ở mức 3,33%. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục được thực hiện theo hướng số hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%; thời gian tiếp cận điện năng bình quân còn 3,3 ngày. Đến tháng 9, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 100%.

Công ty hoàn thành đóng điện 12 dự án chống quá tải, đồng thời tiếp tục triển khai 4 dự án lưới điện. Các công trình góp phần nâng cao năng lực cung ứng, tăng cường khả năng vận hành và từng bước cải thiện chất lượng điện năng trên địa bàn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tiếp tục được triển khai. Đến tháng 9/2026, điện lưới quốc gia được cấp đến 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ hộ có điện đạt 96,11%.