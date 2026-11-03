Báo cáo của EVN cho biết, sản lượng điện lũy kế 10 tháng toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiệt điện than chiếm tỷ trọng lớn nhất với 49,7%; thủy điện chiếm 24,7%; năng lượng tái tạo chiếm 13,7%; tourbine khí chiếm 7,8%. Ngoài ra, sản lượng điện truyền tải trong 10 tháng ước đạt 239,23 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo EVN, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 11 dự báo đạt 28,9 tỷ kWh, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Dự báo sản lượng điện tháng 11 có thể tăng hơn 14%. Nguồn ảnh: EVN

Để bảo đảm cung ứng điện, EVN yêu cầu các đơn vị chủ động phương án vận hành, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhiên liệu và bảo đảm các tổ máy phát điện hoạt động ổn định.

Đối với thủy điện, EVN yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, thủy văn, chủ động ứng phó với tác động của El Nino. Các nhà máy phối hợp điều tiết nguồn nước, phấn đấu đưa các hồ thủy điện về mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Các nhà máy nhiệt điện bảo đảm đủ nhiên liệu, tăng cường kiểm tra thiết bị, hạn chế sự cố và sẵn sàng huy động khi cần thiết. EVN cũng yêu cầu các đơn vị truyền tải điện nâng cao khả năng vận hành của đường dây và thiết bị.

Đối với các công ty điện lực, EVN yêu cầu phối hợp với khách hàng sử dụng điện lớn để xây dựng phương án điều chỉnh phụ tải trong trường hợp thiếu công suất vào giờ cao điểm. Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả và chuẩn bị phương án điều tiết phụ tải khi cần thiết.

EVN đề nghị người dân, doanh nghiệp hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm, góp phần bảo đảm cung ứng điện và hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao.