Sản lượng điện bứt phá, lãi của NT2 tăng gấp đôi trong quý III

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ sản lượng điện

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Theo đó, doanh thu thuần đạt 2.807 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 524,1 tỷ đồng, tăng 119,1%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 418 tỷ đồng, tăng 95,4%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất điện cải thiện đáng kể. Cụ thể, lợi nhuận gộp trong quý III/2026 tăng 285,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 139,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả kinh doanh quý III/2026 của NT2.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 34%, lên 2.317 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng 45,5% của doanh thu. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt gần 490 tỷ đồng, tăng khoảng 140% so với cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu hoạt động tài chính cũng đóng góp tích cực vào kết quả chung. Khoản mục này đạt gần 92,4 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng khoảng 89% so với mức 48,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ khoảng 930 triệu đồng lên 28,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 27,6 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động khác cũng giảm khoảng 5,3 tỷ đồng, từ mức lãi 2,75 tỷ đồng trong quý III/2025 xuống lỗ khoảng 2,5 tỷ đồng trong quý III/2026.

Đánh giá về kết quả kinh doanh quý III/2026 của NT2, Chứng khoán Vietcap cho biết sản lượng điện thương phẩm trong quý đạt 1.161 triệu kWh, tăng 48% so với cùng kỳ.

Theo Vietcap, đà tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ ba yếu tố: sản lượng điện thương phẩm tăng 48%, sản lượng điện hợp đồng (Qc) tăng 24% và chi phí khấu hao giảm 134 tỷ đồng, tương ứng giảm 78% so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 89% cũng góp phần hỗ trợ lợi nhuận.

Các yếu tố tích cực này giúp bù đắp tác động từ việc thuế suất hiệu dụng tăng gần gấp đôi và chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 28 tỷ đồng. Vietcap lưu ý mức tăng của chi phí quản lý một phần xuất phát từ nền so sánh thấp trong quý III/2025, khi doanh nghiệp ghi nhận khoản hoàn nhập 24 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Kết quả kinh doanh của NT2 theo từng quý.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm của NT2 đạt khoảng 3,3 tỷ kWh, tăng 53% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% dự báo cả năm của Vietcap. Doanh thu đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 44%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 906 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Vietcap, tăng trưởng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm chủ yếu được thúc đẩy bởi sản lượng điện thương phẩm tăng 53%, chi phí khấu hao giảm 401 tỷ đồng, tương ứng giảm 78%, và doanh thu tài chính tăng 92% so với cùng kỳ. Chi phí khấu hao giảm do các tài sản cố định chính đã hết khấu hao.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của NT2 vẫn chịu một số yếu tố bất lợi, bao gồm mức nền so sánh cao trong 9 tháng đầu năm 2025 do doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bồi thường liên quan đến 300 triệu kWh sản lượng Qc không được huy động; giá khí tăng 6%; thuế suất hiệu dụng tăng lên 20% từ năm 2026 và chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng 117% so với cùng kỳ.

Sản lượng điện và giá vốn của NT2 trong 9 tháng đầu năm. Nguồn Vietcap

Dù vậy, Vietcap nhận định có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế cốt lõi năm 2026 của NT2 lên mức 1.047 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Đánh giá này dựa trên việc lợi nhuận sau thuế cốt lõi trong 9 tháng đầu năm đã hoàn thành khoảng 87% dự báo cả năm. Tuy nhiên, công ty chứng khoán cho biết vẫn cần thêm đánh giá chi tiết trước khi đưa ra điều chỉnh chính thức.

Một điểm đáng chú ý là NT2 đã áp dụng phương pháp trích lập dự phòng trước cho chi phí sửa chữa lớn trong kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, thay vì phương pháp phân bổ được thể hiện trong báo cáo tài chính 6 tháng chưa kiểm toán. Theo Vietcap, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng trong kỳ tăng 10% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản vượt 11.100 tỷ đồng, phải trả người bán tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của NT2 đạt 11.107 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 10.059 tỷ đồng, tăng 25,2%.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 5.362 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 4.252 tỷ đồng, chủ yếu là khoản tiền điện phải thu từ Công ty Mua bán điện (EPTC).

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 22,3 tỷ đồng đầu năm xuống còn 11,8 tỷ đồng vào cuối quý III. Hàng tồn kho đạt 346 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm.

Chi phí chờ phân bổ ghi nhận gần 263 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục này chủ yếu bao gồm chi phí thanh toán lần đầu hợp đồng bảo trì, sửa chữa dài hạn thiết bị chính cho giai đoạn 100.000 giờ vận hành tương đương (EOH) tiếp theo, trị giá 116,7 tỷ đồng; chi phí đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại mốc 100.000 EOH đang chờ phân bổ, trị giá khoảng 142 tỷ đồng; cùng 2,7 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của NT2 tăng 28,8% so với đầu năm, lên 5.686 tỷ đồng. Động lực tăng chủ yếu đến từ khoản phải trả người bán ngắn hạn, tăng từ 1.234 tỷ đồng lên 2.637 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải trả Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) chiếm khoảng 2.617 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính đạt 1.795 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Ngược lại, chi phí phải trả ngắn hạn giảm 36%, xuống còn khoảng 777,4 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 5.421 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng khoảng 11% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 20/10, cổ phiếu NT2 của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đóng cửa ở mức giá 24.100 đồng/cp, tăng 3.21% so với thời điểm mở cửa. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt 6.995 tỷ đồng. Đánh giá về triển vọng tăng giá, Vietcap duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NT2, với giá mục tiêu 29.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu NT2 điều chỉnh gần 16,6% so với đỉnh giá ngày 2/3 với mức 28.900 đồng/cp. Nguồn TradingView