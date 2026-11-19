Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Quang, Tổng Giám đốc Lê Như Linh và Phó Tổng Giám đốc Ngô Văn Chiến đồng chủ trì Hội nghị về tối ưu hóa công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa của PV Power.

Duy trì độ khả dụng từ công tác bảo dưỡng hằng ngày

Phát biểu khai mạc hội nghị về tối ưu hóa công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), nhấn mạnh vai trò của bảo dưỡng, sửa chữa đối với hoạt động an toàn, ổn định của các nhà máy điện. Ông đề nghị các đơn vị làm rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện vận hành.

Mức tăng sản lượng 55,3% của 7 tổ máy tại 5 nhà máy có sự đóng góp của Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, hai nhà máy chưa vận hành thương mại trong 9 tháng năm 2025. Riêng nhóm nhà máy đã vận hành trong cùng kỳ, sản lượng tăng 14,8%.

Về độ khả dụng, chỉ số phản ánh mức độ sẵn sàng về kỹ thuật khi hệ thống điện cần huy động, 6 trong 7 tổ máy đạt hoặc vượt định mức được giao. Có 6 tổ máy duy trì độ khả dụng trên 94%.

Để duy trì khả năng phát điện, các nhà máy theo dõi tình trạng thiết bị trong quá trình vận hành, xử lý sớm dấu hiệu bất thường và chuẩn bị vật tư, nhân lực trước mỗi kỳ dừng máy. Phát hiện sớm hư hỏng giúp các đơn vị chủ động chọn thời điểm sửa chữa, giảm nguy cơ dừng máy đột xuất khi hệ thống cần công suất.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, đợt trung tu tổ máy S1 kéo dài 33 ngày, với các hạng mục trên 8 nhóm hệ thống chính, từ lò hơi, tuabin và máy phát đến thiết bị xử lý môi trường. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật PV Power thực hiện 3 trong số 22 gói công việc, đồng thời đảm nhận phần việc bảo dưỡng bơm cấp tuabin trước đây cần chuyên gia. Những phát sinh được ghi nhận khi tháo mở thiết bị là căn cứ để rà soát phạm vi công việc và dự toán cho kỳ trung tu tổ máy S2 năm 2027.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện của 5 nhà máy với 7 tổ máy đạt 14.955 triệu kWh, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm 2025.

PV Power cũng sử dụng hệ thống quản lý bảo trì CMMS để theo dõi công việc và lưu lịch sử sửa chữa của từng thiết bị. Đến hết tháng 9/2026, hệ thống ghi nhận 7.005 lệnh công việc, trong đó 91,8% đã được đóng. Khoảng 70,7% số lệnh được tạo tự động từ kế hoạch bảo dưỡng định kỳ. Dữ liệu này giúp các nhà máy nhận diện những bất thường lặp lại, rà soát chu kỳ bảo dưỡng và chuẩn bị phụ tùng cho các đợt sửa chữa tiếp theo.

Bố trí lịch sửa chữa theo nhu cầu huy động điện

Năm 2027, PV Power dự kiến sản lượng điện thương mại đạt 25,024 tỷ kWh, tăng 37,3% so với kế hoạch năm 2026. Tổng công ty đồng thời dự kiến thực hiện 8 kỳ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ. Lịch dừng máy sẽ được bố trí phù hợp với phương án huy động để các tổ máy trở lại vận hành đúng tiến độ, nhất là trước những tháng cao điểm.

Khi điều kiện cho phép, PV Power định hướng bố trí các kỳ sửa chữa lớn vào mùa mưa, thời điểm nhu cầu sử dụng điện thấp hoặc trùng với lịch ngừng cấp khí. Trong những đợt dừng máy theo kế hoạch huy động, các nhà máy có thể kết hợp xử lý bất thường và thực hiện các hạng mục bảo dưỡng đã chuẩn bị, qua đó giảm số lần phải dừng máy riêng cho từng công việc.

PV Power định hướng bố trí các kỳ sửa chữa lớn vào thời điểm phụ tải thấp, mùa mưa hoặc trùng lịch ngừng cấp khí khi điều kiện cho phép.

Tại Cà Mau 1, PV Power dự kiến kết hợp đại tu với thay thế hệ thống điều khiển, phấn đấu đưa nhà máy trở lại vận hành trước cao điểm mùa khô. Công tác bảo dưỡng tại Cà Mau 1 và 2 cũng tập trung kiểm tra, theo dõi tình trạng máy phát để phát hiện sớm dấu hiệu suy giảm cách điện.

Tại Vũng Áng 1, các đơn vị sẽ kiểm tra những hệ thống thiết bị chính và chuẩn bị trung tu tổ máy S2. Với Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, kế hoạch chú trọng tăng cường nội soi tuabin khí, theo dõi dấu hiệu bất thường và chuẩn bị vật tư theo kết quả kiểm tra.

Kết luận hội nghị, ông Lê Như Linh, Tổng Giám đốc PV Power, yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ từ khâu chuẩn bị vật tư, bố trí nhân lực đến nghiệm thu và khởi động lại tổ máy. Các khâu này cần bám sát kế hoạch huy động để bảo đảm công suất sẵn sàng trong những tháng cao điểm.