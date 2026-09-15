Sản lượng điện 8 tháng tăng 9,3%, EVN chủ động cho các tháng cuối năm

Tập trung theo dõi, vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện những tháng cuối năm. (Ảnh: EVN cung cấp)

Trong tháng 8/2026, EVN đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trước ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng do hoàn lưu bão số 4 (NARRA), các đơn vị tại miền bắc đã khẩn trương ứng phó, khắc phục sự cố và cấp điện trở lại cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu tháng 8 đạt 32,26 tỷ kWh, tăng 8,7% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3%.

Trong cơ cấu nguồn điện 8 tháng, nhiệt điện than đạt 119,24 tỷ kWh, chiếm 50,6%; thủy điện 58,62 tỷ kWh, chiếm 24,9%; năng lượng tái tạo 30,5 tỷ kWh, chiếm 12,9%; tua-bin khí 18,31 tỷ kWh, chiếm 7,8% và điện nhập khẩu 8,82 tỷ kWh, chiếm 3,7%. Riêng điện mặt trời đạt 19,3 tỷ kWh, điện gió đạt 10,09 tỷ kWh.

Sản lượng điện truyền tải 8 tháng ước đạt 190,1 tỷ kWh, tăng 10,82% so cùng kỳ. Hệ thống truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền bắc vào miền trung và từ miền trung vào miền nam, với công suất lớn trên các đường dây 500kV Nho Quan-Nghi Sơn, Thanh Hóa-Quảng Trạch và giao diện trung-nam.

Cùng với bảo đảm vận hành hệ thống, EVN tiếp tục đẩy nhanh các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm. Trong 8 tháng, EVN và các đơn vị đã khởi công 118 công trình và hoàn thành đóng điện 116 công trình lưới điện từ 110-500kV.

Các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc cũng được tập trung triển khai. Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc đã được đóng điện; dự kiến trong tháng 9 hoàn thành đường dây 110kV Phú Quốc-bắc Phú Quốc.

Đối với nguồn điện, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đang được đẩy nhanh tiến độ. Tổ máy 1 đã chạy thử nghiệm đạt công suất thiết kế, đang hiệu chỉnh các thiết bị; tổ máy 2 đã hoàn thành thông thổi hơi và dự kiến hòa đồng bộ trong tháng 9/2026. EVN đặt mục tiêu đưa cả hai tổ máy vào vận hành thương mại trong năm 2026. Các dự án: Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái đang tiếp tục triển khai thi công đáp ứng tiến độ. Các dự án thủy điện mở rộng khác (gồm: Thủy điện Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng, Sê San 4 mở rộng) đang được cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư...

Theo tính toán cập nhật của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO), tháng 9/2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 30,3 tỷ kWh, tăng 10,3% so cùng kỳ; công suất cực đại có thể đạt 52.473MW.

Để chủ động đáp ứng nhu cầu điện tăng cao, EVN yêu cầu các đơn vị bảo đảm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, tăng cường theo dõi an toàn hồ đập, đường dây và thiết bị truyền tải; phối hợp với khách hàng sử dụng điện lớn thực hiện điều chỉnh phụ tải khi cần thiết, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Trong công tác dịch vụ khách hàng, ứng dụng EVN Chăm sóc khách hàng đã đạt khoảng 2,5 triệu lượt cài đặt sau hơn hai tháng đưa vào sử dụng. Từ ngày 15/8, tổng đài chăm sóc khách hàng mới 1558 được đưa vào hoạt động trên cả nước, cung cấp các dịch vụ báo sự cố, tra cứu thông tin sử dụng điện, hóa đơn, lịch ngừng cung cấp điện và tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Để bảo đảm điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN đề nghị người dân và khách hàng tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm, sử dụng điều hòa ở mức từ 27 độ C trở lên.