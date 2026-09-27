Sản lượng chuối toàn tỉnh đạt hơn 41.600 tấn
Toàn tỉnh hiện có trên 3.500 ha chuối, đạt 99,5% kế hoạch năm, tập trung tại các địa phương có điều kiện phù hợp như Mường Khương, Bát Xát, Trịnh Tường, Bản Lầu, Bảo Hà, Bảo Thắng, Xuân Ái… Các giống chủ yếu gồm chuối tiêu, chuối ngự, chuối tây Thái...
Từ đầu năm đến nay, sản lượng chuối toàn tỉnh đạt hơn 41.600 tấn, trong đó trên 70% được phục vụ xuất khẩu. Cây chuối đang được các địa phương phát triển theo hướng hàng hóa, chú trọng nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu thị trường.
Để bảo đảm chất lượng sản phẩm, ngành chuyên môn hướng dẫn người dân sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng, chăm sóc, bón phân hợp lý, chủ động phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Người dân cũng được khuyến cáo ghi chép quá trình sản xuất, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các yêu cầu của mã số vùng trồng.
Đến nay, toàn tỉnh có 11 mã số vùng trồng và 4 cơ sở đóng gói quả chuối đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu. Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục định hướng phát triển vùng chuối tập trung, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/san-luong-chuoi-toan-tinh-dat-hon-41600-tan-post910495.html