Từ đầu năm đến nay, sản lượng chuối toàn tỉnh đạt hơn 41.600 tấn, trong đó trên 70% được phục vụ xuất khẩu. Cây chuối đang được các địa phương phát triển theo hướng hàng hóa, chú trọng nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Người dân chăm sóc chuối.

Để bảo đảm chất lượng sản phẩm, ngành chuyên môn hướng dẫn người dân sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng, chăm sóc, bón phân hợp lý, chủ động phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Người dân cũng được khuyến cáo ghi chép quá trình sản xuất, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các yêu cầu của mã số vùng trồng.

Chuối sau thu hoạch được phân loại, đóng gói phục vụ xuất khẩu.

Đến nay, toàn tỉnh có 11 mã số vùng trồng và 4 cơ sở đóng gói quả chuối đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu. Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục định hướng phát triển vùng chuối tập trung, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.