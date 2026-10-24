Sân khấu truyền thống 'chạm' cảm xúc và khơi nguồn cảm hứng cho giới trẻ Thủ đô

Khán giả hào hứng khi xem tiết mục xiếc “Lời của tre” tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Ảnh: Đỗ Linh

Cầu nối đưa nghệ thuật truyền thống đến gần giới trẻ

Tối 23-10, tại Rạp Đại Nam (89 phố Huế, Hà Nội), lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Sự kiện chính thức khép lại hành trình 10 ngày sáng đèn liên tục (từ ngày 14 đến 23-10-2026) với 15 tác phẩm xuất sắc thuộc 6 loại hình nghệ thuật tiêu biểu như kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc, kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

15 vở diễn tham dự liên hoan năm nay mang đến sự phong phú vượt trội về đề tài: Từ những trang sử kiêu hùng, nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc đến những góc nhìn băn khoăn, trăn trở của đời sống đương đại. Mỗi tác phẩm là một công trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, thể hiện nỗ lực tìm tòi sáng tạo trong dàn dựng và biểu đạt. Việc khai thác hiệu quả chất liệu dân gian kết hợp tư duy dàn dựng hiện đại không chỉ phát huy bản sắc vốn có của từng loại hình mà còn mở rộng tối đa khả năng tiếp cận công chúng.

Trong 10 ngày diễn ra liên hoan, công tác truyền thông được triển khai xuyên suốt, đặc biệt trên các nền tảng số. Trên fanpage Liên hoan đăng tải gần 600 bài viết, hơn 1.000 ảnh và khoảng 360 video, thu hút khoảng 1,5 triệu lượt người đọc và 3.500 người theo dõi thường xuyên. Hơn 10.000 vé miễn phí được phát hành, góp phần đưa các tác phẩm sân khấu đến gần hơn với công chúng, nhất là khán giả trẻ.

Một trong những điểm sáng nhất tại Liên hoan năm nay chính là sự xuất hiện đông đảo của khán giả trẻ, từ những sinh viên nghệ thuật chuyên nghiệp cho đến các bạn trẻ đang học tập, làm việc trên địa bàn Hà Nội. Sự hào hứng, những giọt nước mắt của người xem trẻ tuổi tại rạp đã xóa mờ định kiến: “Sân khấu truyền thống khó tiếp cận giới trẻ”.

Bùi Linh Ngân, sinh viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội chia sẻ xúc động sau khi xem vở kịch mở màn “Ai là cha tôi” (Nhà hát Kịch Hà Nội). Ảnh: Mộc Miên

Ngay trong đêm diễn khai mạc với vở kịch “Ai là cha tôi” (Nhà hát Kịch Hà Nội), bạn Bùi Linh Ngân, sinh viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đã không giấu nổi sự xúc động: “Là một người đang theo học nghệ thuật, em thực sự bất ngờ trước sức lay động mạnh mẽ của vở diễn. Em đã khóc ba lần trong rạp. Sự thể hiện tinh tế của các nghệ sĩ gạo cội thực sự chạm đến trái tim người xem. Qua tác phẩm, bài học lớn nhất mà em đúc kết được cho cuộc sống chính là sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau giữa con người”.

Không riêng kịch nói, loại hình cải lương vốn được coi là “khó cảm” với người trẻ phía Bắc cũng tạo nên sức hút đặc biệt. Khán giả Nguyễn Đình Thuận (phường Giảng Võ, Hà Nội) hào hứng chia sẻ sau khi xem vở "Người con gái Hà thành" của Nhà hát Cải lương Hà Nội: “Tôi đã chủ động tìm hiểu vở diễn qua mạng xã hội và đi xem từ buổi tổng duyệt tại Rạp Hồng Hà cho đến buổi diễn chính thức tại Liên hoan. Những giai điệu cải lương đằm thắm, trữ tình gợi lên trong tôi cảm xúc thiết tha về quê hương và tình yêu đôi lứa. Đặc biệt, sự thể hiện của NSND Thanh Hương và NSƯT Hồng Nhung quá tuyệt vời. Dù chỉ xuất hiện trong một cảnh, NSND Thanh Hương đã diễn tả nét tâm lý nhân vật chi tiết không kém gì kịch nói hay điện ảnh”.

Một phân cảnh ấn tượng trong tiết mục xiếc "Lời của tre" của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Ảnh: Mộc Miên

Ở một góc nhìn khác, bạn Nguyễn Hà Khánh Ly (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) bày tỏ sự ngỡ ngàng khi thưởng thức chương trình nghệ thuật "Lời của tre" tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam: “Em cảm thấy rất tự hào khi chứng kiến nghệ thuật xiếc nước nhà ngày càng phát triển, được đầu tư công phu và hoành tráng đến vậy. Hình ảnh cây tre quê hương, người bạn đồng hành thủy chung từ thuở ấu thơ được truyền tải bằng ngôn ngữ cơ thể, ánh sáng và âm nhạc đã đánh thức trong em lòng yêu nước và niềm trân trọng những giá trị giản dị xung quanh mình”.

Bạn Trương Ngọc Linh chia sẻ bên lề buổi biểu diễn "Lời của tre" tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Ảnh: Mộc Miên

Đồng quan điểm, bạn Trương Ngọc Linh (sinh viên Đại học FPT) cho rằng sự phối hợp ăn ý giữa dàn diễn viên, ê-kíp kỹ thuật và hậu cần trong các tiết mục đu dây, kịch hình thể đã mang đến bài học sâu sắc về sức mạnh tập thể. Ngọc Linh bày tỏ mong muốn các sự kiện quy mô như Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng sẽ được tổ chức thường niên thay vì định kỳ 2 năm một lần, tạo điều kiện cho giới trẻ có thêm cơ hội tiếp cận sân khấu nước nhà.

Để sân khấu “sống” trong lòng công chúng

Tạo nên sức hút của kỳ liên hoan năm nay không chỉ là sự đồng điệu giữa khán giả trẻ và sân khấu mà còn khẳng định kết quả của quá trình trăn trở, đổi mới tư duy từ chính các đơn vị nhà hát và người nghệ sĩ.

NSƯT Hồng Nhung - Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, người đảm nhiệm vai Uyên Thanh trong vở “Người con gái Hà thành” chia sẻ: “Chọn đề tài chiến tranh cách mạng về Hà Nội những năm 1946 tưởng chừng rất khó tiếp cận khán giả trẻ. Tuy nhiên, Nhà hát đã chọn hướng đi mới là đưa lịch sử lên sân khấu một cách đằm thắm, gần gũi và hiện đại hơn. Việc khán giả trẻ đến chật rạp, liên tục vỗ tay và khen “hay quá” khiến chúng tôi tin rằng mình đã đi đúng hướng. Liên hoan không chỉ là cuộc tranh tài mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ vừa biểu diễn, vừa lắng nghe phản hồi của khán giả để điều chỉnh vai diễn cho súc tích, chạm đúng tâm lý người xem thời đại mới”.

Khán giả trẻ tập trung theo dõi phần trình diễn của các nghệ sĩ tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Ảnh: Đỗ Linh

Đánh giá về chất lượng Liên hoan năm nay, Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Trưởng ban Giám khảo nhận định, nhiều vở diễn đã chạm đến đỉnh cao thẩm mỹ, giúp thanh lọc tâm hồn người xem. Những triết lý sâu sắc về đạo học, về lòng yêu nước và lý tưởng xả thân kiên cường đã được chuyển hóa mềm mại qua hình tượng nghệ thuật, giúp khán giả trẻ cảm nhận bài học lịch sử một cách tự nhiên nhất.

Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Trưởng ban Giám khảo phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Ngọc Tú

“Hình ảnh 15 đêm diễn luôn chật kín khán giả, nhiều người phải đứng xem hoặc tiếc nuối ra về vì hết chỗ là minh chứng rõ nhất cho thấy, khán giả không quay lưng lại với sân khấu”, Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương chia sẻ.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan nhấn mạnh: “Hà Nội đang thực hiện công nghiệp văn hóa rất mạnh mẽ. Việc các nhà hát chủ động đổi mới công tác “bếp núc”, sáng tạo các sản phẩm sân khấu hấp dẫn, đồng thời đưa thông tin nhanh chóng trên nền tảng số là bước chuyển mình đúng đắn. Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 không chỉ đáp ứng sự mong mỏi của công chúng Thủ đô mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ và thế hệ trẻ”.

Đông đảo khán giả lấp đầy hàng ghế rạp biểu diễn, hào hứng theo dõi từng tiết mục tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, thành công của Liên hoan chính là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Việc đưa nghệ thuật truyền thống “chạm” vào trái tim người trẻ không chỉ giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn biến văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô trong giai đoạn mới.