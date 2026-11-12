Sân khấu tất bật sáng đèn, giảm giá phục vụ khán giả nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

"Tam Sắc" mở rộng trải nghiệm sân khấu truyền thống tới công chúng

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức năm 2026, nhiều đơn vị nghệ thuật đã xây dựng các chương trình biểu diễn với nội dung phong phú, khai thác những giá trị đặc sắc của văn hóa truyền thống.

Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam sẽ giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tam Sắc" vào 2 đêm diễn 21 và 24/11/2026.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tam Sắc”, quy tụ ba loại hình sân khấu truyền thống tuồng, chèo, cải lương trong chuỗi 2 đêm diễn 21 và 24/11.

Điểm đặc biệt của chương trình là ba loại hình nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương cùng hội tụ trên một sân khấu, mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật đa sắc thái.

Thông qua các trích đoạn, tiết mục đặc sắc, "Tam Sắc" đưa khán giả đến với vẻ đẹp hào sảng, giàu tính ước lệ của tuồng; nét duyên dáng, trữ tình, đậm chất dân gian của chèo; cùng chất tự sự, sâu lắng và giàu cảm xúc của cải lương.

Điểm nhấn của chương trình là không gian Nhập Cung, nơi trải nghiệm nghệ thuật được mở rộng ngoài khuôn khổ của một buổi biểu diễn thông thường. Tại đây, khán giả có cơ hội khám phá văn hóa, gặp gỡ nghệ sĩ và tiếp cận các loại hình sân khấu truyền thống theo cách gần gũi, sinh động.

NSND Lê Tuấn Cường, Phó giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam cho biết, việc đưa các loại hình tuồng, chèo, cải lương đến gần hơn với khán giả bằng những hình thức thưởng thức mới mẻ sẽ góp phần tạo sức hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống, khuyến khích công chúng chủ động tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa được lưu giữ trong mỗi loại hình.

Từ đó, sân khấu truyền thống có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống văn hóa hôm nay, tiếp tục được gìn giữ, phát huy và trao truyền tới các thế hệ mai sau.

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức Tuần biểu diễn nghệ thuật

Dịp này, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức Tuần biểu diễn nghệ thuật từ ngày 22-29/11, giới thiệu tới công chúng 3 tác phẩm sân khấu được đông đảo khán giả yêu mến.

Cụ thể, nhà hát sẽ mang đến khán giả vở kịch kinh điển "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" của cố tác giả Lưu Quang Vũ được công diễn vào lúc 20h các ngày 22 và 28/11.

Hình ảnh trong vở "Tuổi thơ dữ dội".

Vở "Tuổi thơ dữ dội" được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Phùng Quán sẽ có suất diễn 15h ngày 29/11. Cũng trong ngày 29/11, nhà hát phục vụ khán giả vở kịch "Quân khu Nam Đồng" vào suất diễn lúc 20h.

Đặc biệt, nhà hát giảm 20% giá vé các suất diễn trong tuần, nhằm đưa nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng.

Trong khi đó, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi biểu diễn từ ngày 21-28/11, giới thiệu 4 vở diễn là "Mặt nạ người", "Nghêu, Sò, Ốc, Hến", "Điều còn lại" và "Ảo ảnh".

Các tác phẩm khai thác nhiều chủ đề, từ những mâu thuẫn trong đời sống gia đình, tiếng cười châm biếm của sân khấu dân gian đến tình người trong hoàn cảnh hậu chiến và những bi kịch tình yêu.

Theo NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, đây là dịp để nhà hát phát huy vai trò của sân khấu trong lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần và bản sắc dân tộc. Đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, góp phần hình thành thói quen thưởng thức văn hóa thường xuyên trong đời sống của người dân.

"Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" qua chuỗi biểu diễn của Nhà hát Múa rối Việt Nam

Trao đổi với Báo Xây dựng, NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam nhấn mạnh, ngày 24/11 có ý nghĩa đặc biệt vì cách đây 80 năm, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã đặt nền móng cho việc nhìn nhận, đánh giá và định hướng phát triển nền văn hóa trong giai đoạn xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật là đóng góp một phần vào văn hóa nước nhà.

"Ngày 24/11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày hội của nghề. Chúng tôi muốn góp phần màu sắc vào bức tranh chung của "vườn hoa" văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật truyền thống.

Vì vậy, dịp này, chúng tôi không chỉ chọn một chương trình biểu diễn mà chọn nhiều chương trình đã tạo được ấn tượng tốt với khán giả, cùng với đó là các ưu đãi, giảm giá cho khán giả.

Mục đích quan trọng nhất là đưa nghệ thuật múa rối đến với đông đảo khán giả trong nước và quốc tế", NSND Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ.

Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động biểu diễn trong tháng 11.

Với thông điệp "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi," Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật xuyên suốt tháng 11/2026 hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.

Các hoạt động nhằm đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đồng thời khẳng định sức sống và khả năng sáng tạo của nghệ thuật múa rối trong đời sống đương đại.

Tại sân khấu Nhà hát Múa rối Việt Nam, khán giả có dịp khám phá vẻ đẹp văn hóa Việt qua hai chương trình tiêu biểu là "Cảm xúc Long Thành" và "Nghêu, Sò, Ốc, Hến".

Trong khi, chương trình "Nghêu, Sò, Ốc, Hến," biểu diễn lúc 20h ngày 14/11, là 1 trong 2 tác phẩm đơn vị sẽ tranh giải tại Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026. Chương trình khai thác chất liệu từ kịch bản dân gian quen thuộc, được làm mới bằng ngôn ngữ múa rối cạn sáng tạo. Chương trình hứa hẹn mang đến cho công chúng những tiếng cười trào phúng, những tình huống giàu tính giải trí, lồng ghép với những suy ngẫm về cuộc sống hôm nay…

Ngoài không gian nhà hát, Nhà hát Múa rối Việt Nam còn đưa múa rối nước đến địa chỉ 79 Hàng Trống, tổ chức biểu diễn tại Vincom Long Biên trong hai ngày 19-20/11.

Đặc biệt, chương trình Hành trình văn hóa miễn phí dành cho thiếu nhi sẽ diễn ra ngày 24/11 tại Thủy Đình Wolfoo World, Aeon Mall Hà Đông. Những hoạt động này góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, nhất là trẻ em và các gia đình.

Nhân dịp này, nhà hát cũng triển khai chương trình giảm 20% giá vé các chương trình biểu diễn trong tháng 11, tạo điều kiện để đông đảo khán giả, các gia đình và trẻ em có cơ hội thưởng thức, trải nghiệm nghệ thuật múa rối Việt Nam.

Xiếc Việt nỗ lực tiếp cận khán giả trẻ

Bên cạnh các chương trình sân khấu, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, kết hợp giới thiệu tác phẩm mới với chính sách ưu đãi dành cho khán giả.

Ba chương trình được giới thiệu dịp này gồm "Lời của tre", "Sơn Thần - Thủy Quái" và "Ước mơ xanh". Trong đó, "Lời của tre" và "Sơn Thần - Thủy Quái" được biểu diễn nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, "Ước mơ xanh" phục vụ khán giả dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chia sẻ với Báo Xây dựng, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, vở diễn "Lời của tre" được xây dựng theo hướng kết hợp nghệ thuật xiếc với những chất liệu văn hóa truyền thống, qua đó mang đến một cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn.

Chương trình hướng đến việc tạo ra trải nghiệm nghệ thuật vừa hấp dẫn về thị giác, vừa có chiều sâu về nội dung và thông điệp.

Vở diễn "Lời của tre" sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 24/11 được áp dụng chính sách giảm giá 20% đối với tất cả các hạng ghế, đồng thời có chính sách ưu đãi dành cho các đoàn khách học sinh, sinh viên với số lượng đăng ký tập thể.

Một cảnh trong vở "Lời của tre" do các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện.

Đối với vở "Ước mơ xanh" diễn ngày 20/11, liên đoàn áp dụng chính sách giảm 20% giá vé cho tất cả khán giả và ưu đãi giảm 50% dành riêng cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên.

Vở diễn "Sơn Thần Thủy Quái" cũng được áp dụng chính sách giảm 20% giá vé nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo thêm lựa chọn cho khán giả muốn thưởng thức nghệ thuật xiếc trong dịp này.

"Ngay trong tuần đầu tiên mở bán, khoảng 60% số lượng ghế đã được khán giả đặt mua. Đây là tín hiệu đáng khích lệ đối với một sản phẩm nghệ thuật có sự đầu tư về nội dung và hình thức thể hiện.

Đặc biệt, chương trình cũng nhận được sự quan tâm từ các đơn vị giáo dục và tổ chức quốc tế.

Tính đến ngày 11/11, suất diễn 16h30 ngày 24/11 của chương trình Sơn Thần - Thủy Quái đã hết vé. Vở " Lời của tre" đã bán được 2/3 vé", NSND Tống Toàn Thắng thông tin.

NSND Tống Toàn Thắng nhấn mạnh, thông qua các chương trình, đơn vị mong muốn đưa nghệ thuật biểu diễn đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời khuyến khích khán giả dành thời gian trải nghiệm các sản phẩm nghệ thuật được đầu tư về nội dung, kỹ thuật và công nghệ trình diễn.

"Chúng tôi xác định phát triển khán giả là một trong những nhiệm vụ quan trọng, song hành với việc nâng cao chất lượng nghệ thuật.

Đối với khán giả trẻ, bên cạnh các chính sách ưu đãi về giá vé, liên đoàn chú trọng đổi mới hình thức thể hiện, kết hợp nghệ thuật xiếc với âm nhạc, công nghệ trình diễn và các yếu tố văn hóa truyền thống để tạo ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiếp nhận hiện nay", Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam.