Sân khấu hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam: Mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật

Đa dạng tác phẩm, lan tỏa giá trị văn hóa

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức Tuần biểu diễn nghệ thuật từ ngày 22-29/11, với 3 tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Quân khu Nam Đồng và nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội.

Dịp này, Hồn Trương Ba, da hàng thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ trở lại sân khấu qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn người Pháp Anne Bouvier. Vở diễn tiếp tục đặt ra những suy ngẫm về nhân cách, phẩm giá và khát vọng được sống đúng với bản thân, đồng thời chú trọng ngôn ngữ hình thể, tạo thêm cách tiếp cận cho khán giả hôm nay.

Tác phẩm ""Hồn Trương Ba, da hàng thịt"". Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ

Quân khu Nam Đồng đưa khán giả trở về ký ức Hà Nội thời chiến qua những câu chuyện đời thường, tình bạn và tình làng nghĩa xóm. Còn Tuổi thơ dữ dội, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Phùng Quán, khắc họa lòng dũng cảm, tình đồng đội và lý tưởng sống của những thiếu niên trinh sát trong kháng chiến.

Trong khi đó, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi biểu diễn từ ngày 21-28/11, giới thiệu 4 vở diễn: Mặt nạ người, Nghêu, Sò, Ốc, Hến, Điều còn lại và Ảo ảnh.

Các tác phẩm khai thác nhiều chủ đề, từ những mâu thuẫn trong đời sống gia đình, tiếng cười châm biếm của sân khấu dân gian đến tình người trong hoàn cảnh hậu chiến và những bi kịch tình yêu. Đáng chú ý, vở Điều còn lại được biểu diễn vào tối 24/11 tại Rạp Đại Nam, đi sâu vào những tổn thương và mất mát mà chiến tranh để lại trong đời sống con người, qua đó đề cao lòng nhân hậu, sự bao dung và những giá trị nhân văn.

Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng tổ chức chuỗi hoạt động biểu diễn trong tháng 11, giới thiệu các chương trình Cảm xúc Long Thành và Nghêu, Sò, Ốc, Hến. Qua ngôn ngữ múa rối, những chất liệu quen thuộc của văn hóa Thăng Long - Hà Nội và sân khấu dân gian được tái hiện với cách biểu đạt sinh động, kết hợp giữa tinh hoa truyền thống và sáng tạo đương đại.

Ngoài không gian nhà hát, đơn vị còn đưa múa rối nước đến địa chỉ 79 Hàng Trống, tổ chức biểu diễn tại Vincom Long Biên trong hai ngày 19 - 20/11. Đặc biệt, chương trình Hành trình văn hóa miễn phí dành cho thiếu nhi sẽ diễn ra ngày 24/11 tại Thủy Đình Wolfoo World, Aeon Mall Hà Đông. Những hoạt động này góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, nhất là trẻ em và các gia đình.

Đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng

Chuỗi hoạt động sân khấu hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam được triển khai trên nhiều phương diện: giới thiệu tác phẩm, làm mới nghệ thuật truyền thống. Mỗi vở diễn, mỗi chương trình là một cách đưa những câu chuyện về lịch sử, con người, bản sắc và các giá trị nhân văn đến với đời sống hôm nay.

Bên cạnh lựa chọn những tác phẩm có nội dung gần gũi, giàu giá trị nhân văn, các đơn vị triển khai chính sách ưu đãi giá vé nhằm khuyến khích công chúng thưởng thức nghệ thuật.

Tác phẩm ""Cảm xúc Long Thành"". Ảnh: Nhà hát Múa rối Việt Nam

Việc đưa nghệ thuật ra khỏi không gian biểu diễn truyền thống, đến các trung tâm thương mại, khu vui chơi và những địa điểm sinh hoạt cộng đồng cũng cho thấy nỗ lực đổi mới phương thức tiếp cận khán giả.

Đặc biệt, các chương trình dành cho thiếu nhi tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp xúc với nghệ thuật dân tộc một cách tự nhiên, qua đó nuôi dưỡng tình yêu và ý thức trân trọng di sản văn hóa.

Theo Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, NSƯT. Nguyễn Sĩ Tiến, đây là dịp để nhà hát phát huy vai trò của sân khấu trong lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần và bản sắc dân tộc; đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, góp phần hình thành thói quen thưởng thức văn hóa thường xuyên trong đời sống của người dân.