Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội thi xuất sắc.

Tham gia hội thi gồm 3 đội đến từ các lớp khối 10, 11. Dưới hình thức sân khấu hóa, các đội lần lượt tranh tài qua 3 phần thi: Chào hỏi, tiểu phẩm về phòng chống ma tuý và xử lý tình huống. Nội dung các phần thi bám sát Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Hội thi góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa sự quan tâm và đồng thuận của xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải diễn viên diễn xuất ấn tượng và giải hùng biện xuất sắc.