Sân khấu hóa tuyên truyền phòng, chống ma túy

Tiểu phẩm “Chiến sĩ từ lòng dân, chủ động từ cơ sở” của Công an phường Quan Triều được lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội địa phương.

Tại xã An Khánh, Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát đại đoàn kết” lần thứ I năm 2026 đã lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào các tiết mục văn nghệ. Qua những tình huống đời thường, người dân hiểu rõ tác hại của ma túy và trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục con em.

Tại xã Kim Phượng, Hội thi Tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 thu hút 12 đội đến từ 12 xóm, với ít nhất 180 thành viên trực tiếp tham gia. Người dân trực tiếp nhập vai, chủ động tìm hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tại phường Quan Triều, tiểu phẩm “Chiến sĩ từ lòng dân, chủ động từ cơ sở” tạo ấn tượng qua hình ảnh người mẹ đau đớn khi con sa vào ma túy, do một nữ cán bộ công an phường đảm nhận. Bằng trải nghiệm thực tế trong quá trình bám địa bàn, chị thể hiện chân thực tâm trạng của gia đình có người nghiện.

Những tình huống vận động, hỗ trợ được tái hiện trên sân khấu đã tác động đến người xem, giúp người nghiện và gia đình dần xóa bỏ mặc cảm, chủ động tìm giải pháp cai nghiện.

Chuyển biến về nhận thức tạo điều kiện để các lực lượng ở cơ sở phối hợp triển khai biện pháp phòng ngừa về ma túy. Đảng ủy phường Quan Triều ban hành kế hoạch thành lập 48 tổ tự quản an ninh trật tự với gần 1.000 người tham gia. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lực lượng chức năng đã vận động hơn 11.200 chủ hộ ký cam kết phòng, chống ma túy, đạt tỷ lệ trên 98%.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng xã An Khánh.

Sức lan tỏa của hình thức tuyên truyền này tiếp tục được mở rộng trong trường học. Theo Kế hoạch số 5737/KH-SGDĐT ngày 6/10/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy được triển khai rộng rãi, thu hút 56 đội thi cấp cụm.

Qua ba phần thi Chào hỏi, Hiểu biết và Tài năng, học sinh được tìm hiểu thủ đoạn lôi kéo của tội phạm, cách nhận diện ma túy thế hệ mới và các loại ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống.

Quá trình luyện tập tiểu phẩm, hát, múa giúp các em hiểu rõ hệ lụy của ma túy, biết cách từ chối lời rủ rê và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy cơ. Điểm tích cực của hình thức này là đưa học sinh từ vị trí tiếp nhận thông tin sang trực tiếp tham gia tuyên truyền. Những kiến thức, kỹ năng được trang bị tiếp tục lan tỏa trong gia đình, lớp học và nhóm bạn, giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.

Để phát huy hiệu quả lâu dài, sân khấu hóa cần được duy trì thường xuyên, với nội dung linh hoạt, phù hợp đặc điểm từng địa bàn và nhóm đối tượng; đồng thời cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, chú trọng tuyên truyền mang tính nhân văn, tránh kỳ thị người nghiện và người sau cai nghiện.

Hiệu quả không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng giải thưởng của các hội thi mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức tự phòng ngừa của người dân, tinh thần chủ động tố giác tội phạm, tự nguyện cai nghiện và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư, trường học.