Sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Công an xã Yên Lạc xây dựng kịch bản tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội cho học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là hình thức sân khấu hóa các nội dung pháp luật. Công an xã phối hợp với TikToker Hải He và Đoàn Thanh niên Trường THPT Yên Lạc xây dựng các tình huống sát thực, tập trung vào bạo lực học đường, các hành vi có thể vi phạm pháp luật, việc quay clip, livestream, chia sẻ hình ảnh và nội dung trên mạng xã hội...

Thông qua các tiểu phẩm và tình huống tương tác, học sinh được trực tiếp tham gia xử lý tình huống, trả lời câu hỏi, qua đó nhận diện những hành vi đúng, sai và cách ứng xử phù hợp khi gặp các vấn đề phát sinh trong môi trường học đường cũng như trên không gian mạng.

Trường THPT Yên Lạc ký cam kết không vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn.

Cũng trong chương trình, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung phổ biến những quy định học sinh cần biết khi điều khiển phương tiện. Trong đó, lưu ý về độ tuổi được phép điều khiển từng loại phương tiện, các điều kiện cần thiết và những hành vi bị nghiêm cấm.

Đặc biệt, chương trình tổ chức sa hình ngay tại sân trường, tạo điều kiện để học sinh được hướng dẫn và thực hành các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Học sinh được thực hành cách quan sát, điều khiển phương tiện, giữ khoảng cách, đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành biển báo, tín hiệu giao thông và xử lý một số tình huống thường gặp.

Học sinh được hướng dẫn và thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình ngay tại sân trường.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa và thực hành trên sa hình giúp kiến thức pháp luật không còn khô cứng mà trở thành những tình huống cụ thể, gần gũi với học sinh. Qua đó, chương trình góp phần hình thành thói quen chấp hành quy định, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn trong học sinh.