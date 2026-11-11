Sân khấu hóa tình huống pháp luật, giúp học sinh nâng cao kỹ năng tự bảo vệ

Đưa tình huống pháp luật lên sân khấu học đường

Tại Trường Tiểu học và THCS Tứ Hiệp, những câu chuyện về bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng xã hội và lừa đảo trực tuyến được học sinh tái hiện qua các tiểu phẩm sân khấu hóa sinh động. Không chỉ theo dõi các tình huống, các em còn trực tiếp tham gia trao đổi, lựa chọn phương án xử lý trước những nguy cơ có thể gặp phải trong học tập và cuộc sống.

Đồng chí Đặng Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp phường Yên Sở chia sẻ. Ảnh: Thái Phương

Với chủ đề “Khi nguy cơ gõ cửa”, học sinh Câu lạc bộ Nghệ thuật của nhà trường đã tái hiện ba tình huống liên quan đến bắt nạt trên mạng xã hội, bạo lực học đường và lừa đảo trực tuyến. Các tình huống được xây dựng gần gũi với tâm lý, lứa tuổi học sinh, kết hợp diễn xuất, trình chiếu video và giao lưu tương tác, tạo không khí hào hứng, đồng thời chuyển tải những thông điệp pháp luật thiết thực.

Câu chuyện bắt đầu từ nhóm trò chuyện trực tuyến của lớp học. Những lời nói đùa, bình luận thiếu thiện chí dần trở thành hành vi chế giễu, xúc phạm, làm tổn thương bạn bè. Khi tiểu phẩm diễn đến cao trào, các nhân vật bất ngờ dừng lại, nhường phần xử lý tình huống cho học sinh dưới sân trường.

Đưa tình huống pháp luật lên sân khấu học đường. Ảnh: Thái Phương

Trước câu hỏi nếu bản thân bị bắt nạt hoặc chứng kiến bạn bị xúc phạm trên mạng xã hội sẽ ứng xử thế nào, các em được khuyến khích đưa ra quan điểm, lựa chọn cách giải quyết. Từ đó, thông điệp được truyền tải rõ ràng: Không im lặng chịu đựng, không đáp trả bằng những hành vi xúc phạm, không phát tán nội dung tiêu cực; cần lưu giữ bằng chứng và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô.

Tiểu phẩm “Đừng quay nữa!”, tái hiện tình huống học sinh chứng kiến bạn bè xô xát nhưng thay vì can ngăn phù hợp hoặc báo người có trách nhiệm, một số em lại sử dụng điện thoại quay video, chia sẻ lên mạng xã hội.

Với chủ đề “Khi nguy cơ gõ cửa”, học sinh Câu lạc bộ Nghệ thuật của trường đã tái hiện ba tình huống liên quan đến bắt nạt trên mạng xã hội, bạo lực học đường và lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Thái Phương

Thông qua việc đặt học sinh vào vị trí người chứng kiến, tiểu phẩm giúp các em nhận thức rằng, bạo lực học đường không chỉ xuất phát từ hành vi trực tiếp gây tổn hại cho người khác mà còn có thể bị tiếp tay bởi sự cổ vũ, kích động hoặc phát tán hình ảnh bạo lực. Khi xảy ra xô xát, học sinh cần giữ bình tĩnh, bảo đảm an toàn cho bản thân, nhanh chóng thông báo cho thầy cô, người lớn để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Đặc biệt, tình huống “Cuộc gọi lạ” đã đưa học sinh tiếp cận một thủ đoạn lừa đảo đáng lo ngại trên không gian mạng. Qua video, đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu học sinh chuyển tiền và giữ bí mật với gia đình.

Thông qua việc tham gia trả lời câu hỏi và lựa chọn cách xử lý tình huống, học sinh được trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, gồm không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, đồng thời chủ động thông báo cho cha mẹ, thầy cô và xác minh thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng.

Từ nhận biết pháp luật đến hình thành kỹ năng ứng xử

Trao đổi về ý nghĩa của phương pháp tuyên truyền này, bà Nguyễn Thị Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tứ Hiệp cho biết, thông qua các tiểu phẩm về bạo lực học đường và lừa đảo trên không gian mạng, nhà trường muốn gửi tới học sinh thông điệp: “Biết pháp luật để tự bảo vệ mình, tôn trọng pháp luật để bảo vệ người khác và có trách nhiệm với mỗi hành vi của bản thân”.

Tình huống “Cuộc gọi lạ” đã đưa học sinh tiếp cận một thủ đoạn lừa đảo đáng lo ngại trên không gian mạng. Ảnh: Thái Phương

Theo bà Nguyễn Thị Sinh, giáo dục pháp luật sẽ thực sự hiệu quả khi học sinh không chỉ được nghe, được biết mà còn trực tiếp trải nghiệm, suy nghĩ và lựa chọn cách ứng xử trước những tình huống cụ thể.

“Việc để học sinh tham gia dàn dựng, diễn xuất các tiểu phẩm giúp các em tiếp cận pháp luật một cách tự nhiên, sinh động. Khi trực tiếp hóa thân vào các nhân vật, các em có cơ hội nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, biết phân biệt hành vi đúng – sai, nhận thức được hậu quả của những hành vi vi phạm và quan trọng hơn là biết mình cần làm gì khi gặp tình huống tương tự trong thực tế”, bà Nguyễn Thị Sinh nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tứ Hiệp chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Thái Phương

Từ hiệu quả của hoạt động, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường sân khấu hóa, tổ chức diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật và thực hành xử lý tình huống. Trong đó, giáo dục kỹ năng số, phòng, chống bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng và kỹ năng tự bảo vệ bản thân được chú trọng.

Đồng chí Đặng Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp phường Yên Sở cho biết, việc phường Yên Sở đưa những tình huống pháp luật gần gũi lên sân khấu học đường cho thấy hướng đổi mới thiết thực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Từ những câu chuyện thường gặp, học sinh được tiếp cận kiến thức bằng hình thức trực quan, chủ động tham gia và rút ra bài học cho chính mình.

“Quan trọng hơn, khi kiến thức pháp luật được chuyển hóa thành kỹ năng ứng xử, mỗi học sinh sẽ từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, tôn trọng người khác và có trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật ngay từ môi trường học đường, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật từ nhận thức đến hành động”, bà Đặng Thị Thu Hương nhấn mạnh.